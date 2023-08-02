وزير دفاع روسيا يؤكد استعداده لمساعدة الجزائر فى تعزيز قدراتها القتالية

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن روسيا والجزائر ملتزمتان باتباع سياسة خارجية مستقلة والدفاع عن مصالحهما، مؤكدًا استعداد موسكو للمساعدة بتعزيز القدرات القتالية للقوات الجزائرية.

وقال وزير الدفاع الروسي -خلال لقاء مع رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة وفقا لقناة (روسيا اليوم)- "قدمنا ​​إشارة واضحة للعالم أجمع بأن روسيا والجزائر ملتزمتان باتباع سياسة خارجية مستقلة والدفاع عن مصالحهما الوطنية رغم الضغوط غير المسبوقة من الغرب".

وأكد أن روسيا دعمت دائما حق كل دولة في اتخاذ قرارات سيادية فيما يتعلق بجميع القضايا الدولية والمحلية، لا سيما تلك المتعلقة بضمان الأمن القومي.

وأعرب شويجو عن تطلع بلاده في مكانة الجزائر الريادية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين في شمال إفريقيا، مشددا على أن وزارة الدفاع الروسية مستعدة للمساعدة في تعزيز القدرات القتالية للقوات الجزائرية.