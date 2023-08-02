فؤاد علام لـ"الشاهد": عمر التلمسانى كان الشخصية الأخطر فى تنظيم الإخوان

قال اللواء فؤاد علام الخبير الأمني، إن القيادي بالجماعة الإرهابية عمر التلمساني كان شخصية ليست بالسهلة، لأنه كان الوحيد بينهم الذي له تاريخ سياسي مع الحزب الوطني، وبعدها اتخذ طريق الإخوان.

ولفت “علام”، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أنه كان يعتبر أن عمر التلمساني هو خطر شخصية داخل جماعة جماعة الإخوان الإرهابية، منوها أنه كان صاحب رؤية سياسية.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.