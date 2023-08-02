التليفزيون المصرى يستعرض أبرز فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

رصد باسم أبو العنين، مراسل التلفزيون المصري، أبرز فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، قائلًا: "نحن هنا في العلمين الجديدة وسط الممشى السياحي، نعايش المواطنين فرحة التواجد وفرحة أن مصر لديها مكان رائع بهذه الفخامة وهذه الشياكة بإطلالة متميزة على البحر المتوسط في مدينة تتميز بأنها تتوسط بين الإسكندرية ومطروح ويأتي إليها المواطن السكندري والمواطن من مطروح باعتبارها متنفسًا للجميع خروجاً من المحافظة ومن القاهرة أيضًا، فضلًا عن الزوار المتواجدين في القرى السياحية المجاورة في نطاق العلمين".

وأضاف باسم أبو العنين خلال مداخلة لـ "نشرة التاسعة" المذاعة عبر القناة الأولى المصرية، أن مهرجان العلمين الجديدة يعتبر هو الحدث الأكبر تحت مسمى العالم علمين، مستمر في تقديم فعالياته، والتي يتم التحضير لها على قدم وساق في هذه الساعات الأخيرة، لافتا إلى أنه يوجد في أولى فعاليات نهاية الأسبوع يوم الخميس الحفل الغنائي الكبير الذي يحييه الفنان الكبير مدحت صالح، صحبة الفنانة ريها عبدالحكيم، ويوجد لدينا يوم الجمعة حفل غنائي كبير أيضًا يحييه الفنان حميد الشاعري والكينج محمد منير، في احتفالية كبيرة ينتظرها عشاق الفنانين، وتختتم الفعاليات الغنائية لهذا الأسبوع يوم السبت مع حفل للفنانة إليسا والفنان تامر عاشور ، وبهذا تكون فعاليات هذا الأسبوع قد انتهت.