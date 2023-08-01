فؤاد علام لـ"الشاهد": تحقيقات قضية 65 كشفت مخطط الإخوان للاستيلاء على الحكم بالعنف

كشف اللواء فؤاد علام الخبير الأمني، عن كواليس التحقيق في قضية 65 التي سُميت بقضية سيد قطب.

وقال خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، إنه لأول مرة تجرى تحقيقات مع الإخوان على هذا المستوى من حيث العدد والقيادات التي كانت موجودة، وكان على رأسهم مأمون الهضيبي نجل حسن الهضيبي، وكان مأمون الهضيبي مستشارًا، واتخذت الإجراءات القانونية لعزله من وظيفته، وتم القبض عليه والتحقيق معه.

وأردف: "في التحقيقات سنة 1965، كان من الواضح أن لدى الإخوان مخططًا للاستيلاء على الحكم عن طريق العنف، وأن تكون لديهم قوة عسكرية يمكنها مواجهة أي عمل مضاد من الشرطة أو حتى القوات المسلحة، وجهزوا التسليح في مخازن، وعاملين مسئولين، حتى إذا جاء الوقت المناسب يتم تدريبهم وإعدادهم لمواجهة عسكرية مع أي قوة تناقضهم، سواء من الشرطة أو المواطنين العاديين".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.