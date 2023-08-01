ضياء رشوان يكشف آخر مستجدات المحور السياسى فى الحوار الوطنى

‏كشف الإعلامي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، عن آخر مستجدات المحور السياسي في الحوار الوطني، قائلًا: "إن المحور السياسي ناقش 3 أمور في أربع جلسات، وهي قانون مباشرة الحقوق السياسية والنقابات العمالية وقانون الإدارة المحلية".

وأضاف رشوان خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار" الذي تقدمه الإعلامية "ريهام السهلي" عبر فضائية extra news، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية هو الذي ينظم مشاركة المواطن وحقوقه في الترشح والانتخاب، ومن لهم حق التصويت والمحرومين من التصويت وعقوبة الجريمة الانتخابية وماهية الجريمة الانتخابية.

وأوضح أنه بخصوص قانون النظام الانتخابي هذا قد انتهينا منه ولجنة الصياغة المصغرة تعمل عليه الآن، أما مباشرة الحقوق السياسية فهو متعلق بمن هم المواطنون الذي يحق لهم الترشح والتصويت والفئات العمرية وضوابط العملية الانتخابية، معقبًا: "هذا تمت مناقشته في جلسة يوم الأحد الماضي، وكان هناك كلام مفيد جدًا من المشاركين والتمثيل كان من كل الأطياف".