الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: مطالبات برفع سقف الإنفاق خلال الحملات الانتخابية

ضياء رشوان
ضياء رشوان

‏قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن المناقشات شهدت اختلافًا حول سقف الإنفاق بالحملات الانتخابية، وعلق: "القانون الحالي ينص على أن التبرع للحملات الانتخابية لا يتم إلا من أشخاص طبيعيين، ومن ثم، فإنه لن تقبل تبرعات الشركات والهيئات، وهذا أمر محل خلاف".

وأضاف رشوان خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار" الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، عبر فضائية extra news، أن هناك العديد من المقترحات حول زيادة حد الإنفاق الانتخابي؛ لأن الوقت الذي جرى وضع القانون فيه كان عام 2014، وبالتالي فإن هناك اختلافا في قيمة الجنيه مع ارتفاع مستوى التضخ.

مُشيرًا إلى المطالبات برفع الحدود القصوى للإنفاق في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.

وأشار إلى وجود آلية لحساب أو معرفة حجم الإنفاق في الحملات الانتخابية من الأشياء التي اشتكى منها بعض المشاركين في الحوار الوطني، فالآلية غير منتظمة، فهي موجودة في القانون، ولكن بعض الممارسين في العملية الانتخابية قالوا إنه لم يكن هناك مراقبة دقيقة وحقيقية.

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