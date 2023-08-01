الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لما جبريل: تخصيص الشركة المتحدة عوائد مهرجان العلمين الجديدة لـ"حياة كريمة" دليل على عظمة البلد

لما جبريل
لما جبريل

أشادت الإعلامية لما جبريل، موفدة «إكسترا نيوز» في العلمين الجديدة، بالأجواء الرائعة في العلمين الجديدة؛ إذ شهدت حتى الآن الكثير من الفعاليات مثل حفلة النجم راغب علامة وفعاليات مسرح الشارع، والممشى السياحي الأطول في الشرق الأوسط مليء بالفعاليات بجانب بطولة البادل.

وأضافت «جبريل»، خلال لقاء ببرنامج «العالم علمين»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك حالة من الفرحة والبهجة في مهرجان «العالم علمين» الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.

وأوضحت أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قررت منح كل عوائد وصافي عوائد مهرجان العلمين الجديدة لمبادرة حياة كريمة؛ إيمانا من الشركة المتحدة بدورها التنموي في مصر والمجتمع، لافتة إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية  لديها إيمان قوي بصناعة الترفيه في مصر، وأهمية القوة الناعمة وما لدى مصر قوة ناعمة حقيقية.

وأكدت أن الدور التنموي لمصر ومبادرة حياة كريمة هي الأكبر من نوعها في العالم لتحسين حياة 60 مليون مواطن في الريف المصري، لافتة إلى أن التبرع بعوائد المهرجان قرار صائب، معقبة: "نفتخر جميعا أننا ننتمي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".

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