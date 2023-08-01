الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"عبدالعاطى" يكشف كواليس تتويجه بجائزة أفضل علماء الرياضيات لعام 2023

الدكتور محمود عبدالعاطي
الدكتور محمود عبدالعاطي

قال الدكتور محمود عبدالعاطي، أستاذ بقسم الرياضيات كلية العلوم جامعة سوهاج، الفائز بجائزة أفضل علماء الرياضيات لعام 2023 والتي تقدمها الصين، إنه حصل على الجائزة بعد توصله لعدد من الابتكارات، منها نظرية تحمل اسمه، وهي "يانج عبدالعاطي كارلو".

وأضاف عبدالعاطي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" للإعلامي عمرو خليل، على قناة "CBC"، أن نظريته استطاعت حل الكثير من المشكلات التي لم يكن لها حل من قبل، فضلًا عن عدد من براءات الاختراع في الذاكرة الكمية والأمن السيبراني، والتي ساعدت في إنتاج جيل جديد من الحاسبات تفوق سرعته ودقته ملايين المرات الحاسبات الحالية.

واختتم: حصولي على جائزة عالمية لا يدل على أنني أفضل من الآخرين، بل فقط هي مؤشر على أنه يسير على الطريق الصحيح، وذلك من خلال تقدير العلماء لما يقومون به.

أفضل علماء الرياضيات علماء الرياضيات

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