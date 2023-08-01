ضياء رشوان: قانون مباشرة الحقوق السياسية ينظم مشاركة المواطن فى الترشح والانتخاب

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار العام يبدأ أيام الأحد، الثلاثاء، الخميس، لافتًا إلى أن يوم الأحد خاص بالمحور السياسي، حيث يضم 4 جلسات، والثلاثاء خاص بالمحور الاقتصادي، وهو عبارة عن 4 جلسات، ويوم الخميس خاص بالمحور الاجتماعي، ويضم أيضًا 4 جلسات.

وأضاف ضياء رشوان خلال لقائه ببرنامج حديث الأخبار الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، عبر فضائية extra news، أن المحور السياسي ناقش ثلاثة أمور في أربع جلسات، حيث ناقش قانون مباشرة الحقوق السياسية، وناقش النقابات العمالية، وناقش قانون الإدارة المحلية.

وأوضح أن قانون مباشرة الحقوق السياسية، هو القانون الذي ينظم مشاركة المواطن وحقوقه في الترشح وفي الانتخاب، لافتا إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية خاص بتحديد المواطنين، وضوابط العملية الانتخابية، وهم ما تمت مناقشته في جلسة يوم الأحد، وقد انتهت مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم سيكون للجنة التمثيل النيابي لمباشرة الحقوق السياسية قد أنهت أعمالها، حيث إنها مسئولة عن شيئين، هما قانون الانتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وعن قانون مباشرة الحقوق السياسية.