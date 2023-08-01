الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اعتبارًا من الأحد.. نظام العمل من المنزل يدخل حيز التنفيذ (تفاصيل)

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

تستعد الجهات الحكومية اعتبارًا من الأسبوع المقبل، للبدء في تطبيق نظام العمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع على مدار شهر أغسطس، تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء، بشأن جهود ترشيد استهلاك الكهرباء تزامنًا مع ذروة الطقس الحار والتى يزداد معها الضغط على شبكات الكهرباء.

وحصل "الدستور" على المنشور المنظم لآلية العمل من المنزل على مستوى دواوين الوزارات والمحافظات والمديريات والجهات التابعة لها على مستوى الجمهورية، مع منح سلطة تقديرية لكل جهة لتحديد آلية تطبيق هذا القرار، بما يراعى عدم الإخلال بسير العمل أو تعطيل أداء الخدمات العامة الجماهيرية.

وتضمنت التعليمات إلزام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات، بأن يكون العمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أغسطس الجارى، لكافة العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية على اختلاف مستوياتها وكذا مديريات الخدمات والإدارات والمكاتب والجهات التابعة لها، مع استثناء بعض الفئات لضمان انتظام سير العمل.

وأضاف المنشور، أنه تستثنى مديريتا الشئون الصحية والتربية والتعليم، ويكون لمديري المديريتين السلطة التقديرية فى التقرير بما يرونه مناسبًا بشأن السماح لبعض فئات العاملين بالعمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع خلال المدة التى حددها قرار مجلس الوزراء.

وتابع: يلتزم كل من شاغلي الوظائف القيادية وغرف العمليات وإدارات الأزمات بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات، بالتواجد لتسيير الأعمال، وكذلك المختصون برصد والتعامل مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية بالوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارات التابعة بها.

وشدد على الالتزام التام بالتوجيهات السابق إصدارها وتعميمها بشأن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، مع تكليف نواب المحافظين كل فى اختصاصه الجغرافى بمتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء وتذليل أى معوقات قد تواجه تنفيذ تلك الإجراءات، وعرض تقرير تفصيلى دورى بما يتم إنجازه فى هذا الشأن.

مجلس الوزراء استهلاك الكهرباء نظام العمل من المنزل ترشيد استهلاك الكهرباء

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

مؤمن المحمدي

قصر الأمير محمد علي

ماجد حبته

صحة المصريين النفسية!

جلال حمام

القادم أحلى.. فصبرٌ جميل

محمد رفعت

محافظون وتجارب (11) المحافظ الشهيد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟