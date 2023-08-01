اعتبارًا من الأحد.. نظام العمل من المنزل يدخل حيز التنفيذ (تفاصيل)

تستعد الجهات الحكومية اعتبارًا من الأسبوع المقبل، للبدء في تطبيق نظام العمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع على مدار شهر أغسطس، تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء، بشأن جهود ترشيد استهلاك الكهرباء تزامنًا مع ذروة الطقس الحار والتى يزداد معها الضغط على شبكات الكهرباء.

وحصل "الدستور" على المنشور المنظم لآلية العمل من المنزل على مستوى دواوين الوزارات والمحافظات والمديريات والجهات التابعة لها على مستوى الجمهورية، مع منح سلطة تقديرية لكل جهة لتحديد آلية تطبيق هذا القرار، بما يراعى عدم الإخلال بسير العمل أو تعطيل أداء الخدمات العامة الجماهيرية.

وتضمنت التعليمات إلزام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات، بأن يكون العمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أغسطس الجارى، لكافة العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية على اختلاف مستوياتها وكذا مديريات الخدمات والإدارات والمكاتب والجهات التابعة لها، مع استثناء بعض الفئات لضمان انتظام سير العمل.

وأضاف المنشور، أنه تستثنى مديريتا الشئون الصحية والتربية والتعليم، ويكون لمديري المديريتين السلطة التقديرية فى التقرير بما يرونه مناسبًا بشأن السماح لبعض فئات العاملين بالعمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع خلال المدة التى حددها قرار مجلس الوزراء.

وتابع: يلتزم كل من شاغلي الوظائف القيادية وغرف العمليات وإدارات الأزمات بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات، بالتواجد لتسيير الأعمال، وكذلك المختصون برصد والتعامل مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية بالوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارات التابعة بها.

وشدد على الالتزام التام بالتوجيهات السابق إصدارها وتعميمها بشأن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، مع تكليف نواب المحافظين كل فى اختصاصه الجغرافى بمتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء وتذليل أى معوقات قد تواجه تنفيذ تلك الإجراءات، وعرض تقرير تفصيلى دورى بما يتم إنجازه فى هذا الشأن.