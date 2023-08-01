حبس 3 أشخاص بتهمة التعدي على قائدي مركبة "توك توك" لسرقتهما بالمطرية

خضع المتهمون في قضية سرقة قائدي مركبة «توك توك» بأسلوب الإكراه في المطرية لجلسة تحقيق؛ للإدلاء بأقوالهم في التهم المنسوبة إليهم، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بسرقة مركبة «توك توك» بدائرة القسم، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالانتقال تمكن رجال المباحث من ضبط 3 أشخاص مقيمين بمحافظة القليوبية، وبحوزتهم توك توك، وقطعتي سلاح أبيض، ومطواة، حال قيامهم بالتعدي بالضرب على شخصين مصابين بجروح وطعنات متفرقة بالجسم، في أثناء محاولتهم سرقتهما مستخدمين الأسلحة البيضاء والتوك توك المضبوطين بحوزتهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.