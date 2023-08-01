الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رومانو: بوفون قرر اعتزال كرة القدم بشكل رسمي

بوفون
بوفون

كشف الصحفي الموثوق “فابريزو رومانو” الثلاثاء، عن اعتزال الحارس الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون لعب كرة القدم.

وقال رومانو عبر حسابه بـ“تويتر”، أن الأسطورة جانلويجي بوفون سيعلن اعتزاله لعب كرة القدم قريباً، تم اتخاذ القرار بشكل رسمي من اللاعب وسيعلن عنه خلال الأسبوع المقبل.

صاحب الـ45 عامًا لم ينجح في الصعود للكالتشيو مع بارما هذا الموسم، بعد خسر من كالياري في الملاحق المؤهلة للدوري الإيطالي.

وشارك بوفون مع بارما هذا الموسم في دوري الدرجة الثانية بـ19 لقاء، وكان جدد عقده مع النادي الإيطالي حتى صيف 2024.

وعاد بوفون لبارما بعد 26 عامًا عندما انتقل في صيف 2021، من صفوف يوفنتوس في صفقة انتقال حر.

وسطع نجم بوفون في سماء بارما عندما لعب لهم منذ 1995 وحتى 2001 عندما انتقل إلى اليوفي كأغلى صفقة في تاريخ حراسة المرمى.

ويمتلك بوفون مسيرة أسطورية مع يوفنتوس والمنتخب الإيطالي، حيث توج بالعديد من الألقاب أبرزها كأس العالم 2006.

جانلويجي بوفون بوفون الأسطورة جانلويجي بوفون بارما يوفنتوس

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

مؤمن المحمدي

قصر الأمير محمد علي

ماجد حبته

صحة المصريين النفسية!

جلال حمام

القادم أحلى.. فصبرٌ جميل

محمد رفعت

محافظون وتجارب (11) المحافظ الشهيد

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟