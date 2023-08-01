رومانو: بوفون قرر اعتزال كرة القدم بشكل رسمي

كشف الصحفي الموثوق “فابريزو رومانو” الثلاثاء، عن اعتزال الحارس الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون لعب كرة القدم.

وقال رومانو عبر حسابه بـ“تويتر”، أن الأسطورة جانلويجي بوفون سيعلن اعتزاله لعب كرة القدم قريباً، تم اتخاذ القرار بشكل رسمي من اللاعب وسيعلن عنه خلال الأسبوع المقبل.

BREAKING: legendary Italian goalkeeper Gianluigi Buffon has decided to retire from professional football — it will be official in the next days ⭐️🇮🇹



Buffon, 45 years old, was playing for Parma last season.



One of the best goalkeepers in history of the game will now retire. pic.twitter.com/j5KpHYd6dU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2023

صاحب الـ45 عامًا لم ينجح في الصعود للكالتشيو مع بارما هذا الموسم، بعد خسر من كالياري في الملاحق المؤهلة للدوري الإيطالي.

وشارك بوفون مع بارما هذا الموسم في دوري الدرجة الثانية بـ19 لقاء، وكان جدد عقده مع النادي الإيطالي حتى صيف 2024.

وعاد بوفون لبارما بعد 26 عامًا عندما انتقل في صيف 2021، من صفوف يوفنتوس في صفقة انتقال حر.

وسطع نجم بوفون في سماء بارما عندما لعب لهم منذ 1995 وحتى 2001 عندما انتقل إلى اليوفي كأغلى صفقة في تاريخ حراسة المرمى.

ويمتلك بوفون مسيرة أسطورية مع يوفنتوس والمنتخب الإيطالي، حيث توج بالعديد من الألقاب أبرزها كأس العالم 2006.