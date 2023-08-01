رومانو: بوفون قرر اعتزال كرة القدم بشكل رسمي
كشف الصحفي الموثوق “فابريزو رومانو” الثلاثاء، عن اعتزال الحارس الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون لعب كرة القدم.
وقال رومانو عبر حسابه بـ“تويتر”، أن الأسطورة جانلويجي بوفون سيعلن اعتزاله لعب كرة القدم قريباً، تم اتخاذ القرار بشكل رسمي من اللاعب وسيعلن عنه خلال الأسبوع المقبل.
صاحب الـ45 عامًا لم ينجح في الصعود للكالتشيو مع بارما هذا الموسم، بعد خسر من كالياري في الملاحق المؤهلة للدوري الإيطالي.
وشارك بوفون مع بارما هذا الموسم في دوري الدرجة الثانية بـ19 لقاء، وكان جدد عقده مع النادي الإيطالي حتى صيف 2024.
وعاد بوفون لبارما بعد 26 عامًا عندما انتقل في صيف 2021، من صفوف يوفنتوس في صفقة انتقال حر.
وسطع نجم بوفون في سماء بارما عندما لعب لهم منذ 1995 وحتى 2001 عندما انتقل إلى اليوفي كأغلى صفقة في تاريخ حراسة المرمى.
ويمتلك بوفون مسيرة أسطورية مع يوفنتوس والمنتخب الإيطالي، حيث توج بالعديد من الألقاب أبرزها كأس العالم 2006.