الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شاب بطلق خرطوش في مشاجرة بالدقهلية

مشاجرة
مشاجرة

لقى شخص فى قرية أبو ذكري، التابعة لمركز منية النصر شمال الدقهلية مصرعه بطلق خرطوش أثناء مشاجرة مع آخرين.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمأمور مركز منية النصر، بوقوع مشاجرة بقرية أبو زكرى، ما أدى لوفاة محمد محمد عبد القادر على 36 سنة من أبو ذكري بطلق خرطوش.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين المجني عليه وكلا من "م م ع و ال ح ص" من نفس الناحية، بسبب خلافات بينهما، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي بمنيه النصر تحت تصرف النيابة.

جار القبض على الجناة وتحرير محضر بالواقعة؛ للعرض على النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.

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