باسل عادل: لمحت بقلبى السياسى بداية عهد جديد منذ إعلان الرئيس السيسى الحوار الوطنى

قال الدكتور باسل عادل، رئيس ومؤسس كتلة الحوار، إنه لمح بقلبه السياسي بداية عهد جديد وإنجاز عظيم عندما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني.

الحوار الوطني



وأكد عادل، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الوطن كان يمر بأزمات كثيرة ومع تولي الرئيس السيسي الحكم بدأ الوطن يتجه نحو الشرعية في الحكم.

وأضاف في حديثه، أن المواطنين لديهم شغف رهيب للمشاركة في الحوار الوطني من أجل وضع حلول منطقية مناسبة للوطن في الوقت الحالي، لذا كتلة الحوار الوطني تضم عددًا من الشخصيات المصرية السياسية المختلفة والبارزة.

بداية عهد جديد

وتابع: "ما يحدث في الطرق في مصر ثورة جديدة، والجميع يلاحظ التقدم الملحوظ الذي طورته مصر في البنية التحتية".



واستطرد: "مشروع حياة كريمة مشروع هائل، وهذا المشروع تصرف استثنائي وقتي بسبب الفجوة التي حدثت بين الصرف والأسعار السلعية المرتفعة".