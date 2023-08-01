الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باسل عادل: لمحت بقلبى السياسى بداية عهد جديد منذ إعلان الرئيس السيسى الحوار الوطنى

باسل عادل
باسل عادل

قال الدكتور باسل عادل، رئيس ومؤسس كتلة الحوار، إنه لمح بقلبه السياسي بداية عهد جديد وإنجاز عظيم عندما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني.

 الحوار الوطني


وأكد عادل، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الوطن كان يمر بأزمات كثيرة ومع تولي الرئيس السيسي الحكم بدأ الوطن يتجه نحو الشرعية في الحكم.

 

وأضاف في حديثه، أن المواطنين لديهم شغف رهيب للمشاركة في الحوار الوطني من أجل وضع حلول منطقية مناسبة للوطن في الوقت الحالي، لذا كتلة الحوار الوطني تضم عددًا من الشخصيات المصرية السياسية المختلفة والبارزة.

بداية عهد جديد

وتابع: "ما يحدث في الطرق في مصر ثورة جديدة، والجميع يلاحظ التقدم الملحوظ الذي طورته مصر في البنية التحتية".

 
واستطرد: "مشروع حياة كريمة مشروع هائل، وهذا المشروع تصرف استثنائي وقتي بسبب الفجوة التي حدثت بين الصرف والأسعار السلعية المرتفعة".

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

باسل عادل الحوار الوطنى رئيس ومؤوسس كتلة الحوار الحياة اليوم الحياة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

مؤمن المحمدي

قصر الأمير محمد علي

ماجد حبته

صحة المصريين النفسية!

جلال حمام

القادم أحلى.. فصبرٌ جميل

محمد رفعت

محافظون وتجارب (11) المحافظ الشهيد

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟