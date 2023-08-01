لماذا حظرت روسيا تصدير الأرز فى هذا التوقيت؟.. رامي قليوبى يُجيب

أوضح الدكتور رامي قليوبي، الأستاذ بكلية الاستشراق، سبب حظر روسيا تصدير الأرز في هذا التوقيت، قائلًا: "إن الاتفاق الروسي الإفريقي بشأن الحبوب واضح، وهو لا ينطبق على الأرز بأي شكل من الأشكال، ومع ذلك تركت روسيا نافذة لتصدير الأرز إلى الدول الصديقة عبر آلية المساعدات الإنسانية التي لا ينطبق عليها الحظر".

وأضاف "قليوبي" خلال مداخلة لبرنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، إنه بطبيعة الحال فإن روسيا التي تسعى لنيل ولاء الدول الإفريقية عبر إغرائها بالحبوب بأسعار منافسة أو حتى مجانية في بعض الأحيان، فسوف تستطيع تلبية طلبها على الأرز إذا اقتضى الأمر.

وأوضح أن الأمن الغذائي الإفريقي يعتمد على الحبوب وبالدرجة الأولى على القمح أكثر منه على الأرز، لافتًا إلى أن دولة مثل مصر تعتبر أكبر دولة مستوردة للقمح على مستوى العالم.