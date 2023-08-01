"الترجمان.. رؤى حول العالم" مجلة فصلية لعروض الكتب الأجنبية

صدر حديثاً العدد الأول من المجلة الفصلية لعروض الكتب الأجنبية:"الترجمان – رؤى حول العالم" التي يرأس تحريرها الكاتب الصحفي والمترجم أيمن شرف.

تضم هيئة تحرير المجلة الصارة عن دار الترجمان للترجمة والنشر: أحمد العطار مديرا للتحرير، وعمرو عطوة مديراً فنياً، ورضوى عمرو مسؤولة عن الإخراج الصحفي وإشراف الناشر حاتم كمال مدير عام دار الترجمان.

يحوي العدد الأول عروضا موسعة لعدد من الكتب الأجنبية الفكرية والأدبية المترجمة أو التي لم تترجم بعد من اللغات الأجنبية المختلفة ويشمل كل عرض قراءة نقدية وتحليلية للكتاب، إلى جانب مقتطفات منه، توضح بيانات الكتاب: سنة إصداره وعدد صفحاته وناشره الأصلي ونبذة عن مؤلفه والجوائز الحاصل عليها، بالإضافة إلى محتوى الكتاب ومعالجته للموضوع الذي يناقشه.

جاء العدد الأول في 112 صفحة، وضم عروضا لثلاثة كتب فكرية عن الألمانية: "الأزياء رحلة في تاريخ الموضة" – باربارا فينكن، "السلطة والذكاء الاجتماعي" – ميشائيل باون، "شهود على نهاية عصر" – شتيفان جوت (عن الألمانية) من ترجمات أيمن شرف.

ثلاثة كتب فكرية عن الهولندية: "الهوية – باول فيرهاجي، و"حافظ على التباعد - تأملات حول تأثيرات وفرص أزمة كورونا" - باول فيرهاجي، و"مشاريع جريئة – كوارث حمامات السباحة حول العالم" - شارلوت فان دين بروك، من ترجمات كامل العزب.

وعن السلوفاكية رواية "بلفيو" - إيفانا دوبراكوفوفا، و"حكايات شعبية من التراث السلوفاكي" – صامويل رويس، من ترجمات د.خالد البلتاجي، وعن التشيكية للمترجم نفسه "أشكال الرواية العاطفية" – يان نيامتس.

وعن النرويجية كتاب: "البلدان المختفية" – بيورن بيرج، من ترجمة محمد البلاسي، وعن المالالايمية "شازيا.. حكاية امرأة باكستانية – ولي الدين زين الدين، ورواية سويدية للأطفال "ليلى تريد صديقا" – آن فورسليند، من ترجمات فيفيان سيدهم، ومن النمسا رواية للأطفال: "آيس كريم قرفة بالعسل" - باربرا شينكو، من ترجمة سمر منير.

ومن أبرز عروض العدد الأول كتاب "شهود على نهاية عصر ..تحول المجتمع المصري بعد 1970 للألماني شيفان جوت، والذي يتناول ظاهرة اجتماعية –أدبية تشكلت بداياتها في سبعينيات القرن الماضي، وتبلورت أدبيا في ثمانيناته تقريبا، وذلك من خلال روايات لكل من نجيب محفوظ، وفتحي عانم، وصنع الله إبراهيم، وجمال الغيطاني، وعبده حبير، ويرى المترجم أنها تنطوي على ما يمكن اعتباره البدايات الأولي لتحول في مسار المجتمع المصري، نبتت بذرته في سبعينيات القرن الماضي وازدراد عمقا وتشعبا عبر العقود الأربعة التالية لنرى نتائجة في مزيد من تحلل القيم الإيجابية للجماعة الإنسانية المصرية لصالح قيم فردية سلبية، والروايات التي تعرض المؤلف لها بالتحليل هي "قليل من الحب ..كثير من العنف" لفتحي غانم، و"الحب فوق هضبة الهرم" و"أهل القمة" لنجيب محفوظ، و"تحريك القلب" لعبده جبير، و"رسالة البصائر في المصائر" لجمال الغيطاني، و"اللجنة "لصنع الله إبراهيم.

كما عرضت المجلة لكتاب "الهوية" الذي يكشف تأثير القيم الاجتماعية الناتجة عن ثقاقة "السوق الحرة" على الاضطرابات النفسية، حيث يرصد المؤلف بول فيرهاجي عمق التغييرات الاجتماعية المسؤولة عن تبدل إحساسنا بذواتنا، والتغييرات الطارئة على الطريقة التي تشكل بها هويتنا وبالمعاييير والقيم التي نتماشى معها نتيجة لمنهج الليبرالية الجديدة، حيث يحدد السياق الاجتماعي الذي نعيش فيه هويتنا أو من نحن.

قال الكاتب الصحفي والمترجم أيمن شرف لـ"الدستور":"منذ توقف مجلة "الكتب.. وجهات نظر، تلك المحاولة العربية الوحيدة خلال النصف الثاني من القرن الماضي.. ونحن بحاجة إلى مجلة متخصصة في عروض الكتب الأجنبية، تقدم بدأب رؤى من حول العالم، بل إن احتياجنا الشديد للانخراط والتفاعل مع عالم متجدد بأفكاره وكتبه يزداد كل يوم تخصصا فوق تخصص يتطلب ربما أن تصدر عدة مجلات للكتب، وليس مجلة واحدة، وذلك من أجل توفير المعرفة الإنسانية لقارئنا العربي وتعميق رؤيته للعالم ولوجوده، وتزيد من تفاعله مع روح العصر الذي غاب عنه لزمن بعيد، عسى أن ننهض من وعكتنا" الحضارية القائمة".