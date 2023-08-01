الدول تتسابق على منع تصدير الأرز.. باحثة اقتصادية تكشف السبب

أوضحت الدكتورة لانا بدفان، الباحثة في مدرسة الاقتصاد العليا بموسكو، سبب تسابق الدول في منع تصدير الأرز، قائلة: "إن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطوات الاقتصادية الداخلية في البلاد وليس ضمن الخطوات الاقتصادية الخارجية".

وأضاف الدكتورة لانا بدفان خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن روسيا لم تقصد بحظرها تصدير الأرز حتى نهاية 2023، إيذاء الدول الخارجية التي تعتمد على الأرز خاصة أن روسيا هي دولة تصدر الأرز ولكن بنسبة ضئيلة جدًا فيما لو قارنا الحبوب الروسية من الذرة والقمح وأنواعها.

وأوضحت أن قرار فرض روسيا حظر الأرز لنهاية عام 2023م، جاء من أجل الاكتفاء الذاتي الروسي، كما أن روسيا تعتمد بشكل أساسي على الأرز الذي يأتي من آسيا الوسطى وخاصة الهند، وبالتالي فإن هذه الخطوة لمنع احتكار الأسعار الداخلية الروسية والحفاظ على مستوى واحد من الأسعار داخل البلاد.