الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أمين الفتوى: يجوز للمرأة إمامة أبنائها بالصلاة فى هذه الحالة (فيديو)

د. محمد كمال
د. محمد كمال

أجاب د. محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى "كريمة" حول أن أبنائها لا يصلون وهم فى سن صغيرة وتريد أن تجعلهم يصلون وتريد أن تؤمهم فى الصلاة، ما حكم إمامتها لها؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "طبعًا يجوز لها إمامة أبنائهم إذا لم يبلغوا الحُلم، طالما لم يبلغوا عادى ممكن تؤمهم حتى يتعلموا الصلاة، لكن لو هم كبار وبلغوا الحلم لا يجوز لها أن تؤمهم، ولكن يجوز لها إمامة النساء فقط".

وتابع "أنا بقول لها عليكى أن تعلمي أبناءك الصلاة وتحمسيهم، وقولى لأكبرهم أُمنا فى الصلاة، حتى نكسب ثواب الجماعة، وكررى هذا وأعطيه مكافأة على إمامته لكٍ فى الصلاة".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
https://www.youtube.com/watch?v=c4IBvaIQQkU

الدكتور محمد كمال الفتوى بدار الإفتاء المصرية فضائية الناس

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