إعلان صلاح.. تغريم المدير التنفيذى لبيراميدز 98.600 دولار

ألزمت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية "م. ع." صاحب شركة خاصة، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز بصفته مدير الشركة، بأن يؤدي لإحدى شركات الاتصالات مبلغًا وقدره 98 ألفًا و600 دولار أمريكي (3 ملايين جنيه) وأن يؤدي له فائدة قانونية وقدرها 5٪ من تاريخ المطالبة القضائية التي بدأت 7 أغسطس 2021 حتى تمام السداد.

قال أشرف عبدالعزيز، المحامي بالنقض، دفاع شركة الاتصالات، إن الشركة أقامت دعوى قضائية ضد المشكو في حقه لسداد مبلغ 98600 دولار قيمة حملة إعلانية نفذها اللاعب العالمي محمد صلاح نجم منتخب مصر لصالح الشركة وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 22 يناير 2016.

أشارت الدعوى إلى أن العقد نص على تنفيذ حملة إعلانية بين طرفي إحدى شركات الاتصالات و"م.ع." بصفته مدير شركة خاصة في تنفيذ حملة إعلانية للشركة بموجب التعاقد المبرم بين المشكو في حقه وشركة إم إس كومرشيال كايمان ليمتد بصفتها الممثلة عالميًا للاعب محمد صلاح وذلك بموجب العقد المؤرخ 22 يناير 2016 والذي تنازل عن حقوقه في صورته للمعاملات لشركة إم إس كومرشيال كايمان ليمتد المتعاقدة مع كابتن "م .ع"، وذلك في إنتاج وتنفيذ حملة إعلانية لصالح إحدى شركات الاتصالات لمنتجاتها وخدماتها طبقًا للشروط والبنود المبينة مع اللاعب، والذي يشارك في حملات الدعاية والإعلان الخاصة بشركة الاتصالات.

وأكدت الدعوى: "فوجئت شركة الاتصالات بخطاب من شركة إم إس كومرشيال كايمان ليمتد، وهى المسئولة والممثلة عالميًا للاعب محمد صلاح تطالب الشركة بسداد المدفوعات المعلقة لدى كابتن "م.ع" والمقصرة في دفع التزاماتها بالمدفوعات بموجب العقد المبرم بينهما السالف الذكر.

وامتنعت شركة الرياضة عن دفع القيمة الباقية 98600 دولار أمريكي من الرسوم المستحقة لشركة إم إس كومرشيال كايمان ليمتد، وطالبت شركة إم إس كومرشيال كايمان ليمتد بصفتها ضامنة لشركة "م. ع".

وأكملت الدعوى: تواصلت شركة الاتصالات مع الكابتن م.ع ليقوم بالسداد؛ حفاظًا على سمعة الشركة وللوفاء بالتزاماته إلا أنه لم يرد ما حدا بالشركة بسداد ذلك المبلغ للشركة الممثلة للاعب محمد صلاح؛ حفاظًا على سمعة شركة الاتصالات وإعلاناتها، وعند مطالبة الكابتن "م. ع" بالسداد دون جدوى ما دفع الشركة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.