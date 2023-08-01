داعية: باحثون عن الشهرة وراء حملات الترويج للإلحاد عبر "السوشيال ميديا"

قال الداعية الإسلامي الشيخ مصطفى ثابت، إن الدافع الشخصي والبحث عن الشهرة وراء ترويج البعض للإلحاد عبر مواقع السوشيال ميديا، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا من الشباب يتأثر بهذه الدعوات.

وتابع "ثابت" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس": "لازم يكون فى منصات تابعة للمؤسسات الدينية لمواجهة تلك الحملة الشرسة على الأديان".

وأضاف أن هناك الكثير من الشبهات التي يحاول المشككون ترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الأمر يحتاج إلى إبراز كثير من الأشخاص المتخصصين فى ملف الإلحاد لمواجهة تلك الهجمة الشرسة".

وتابع: "محاولات الجماعات المتطرفة لتحريف الأديان ساهمت في تصاعد حالة عدم الثقة بالنصوص الدينية، نتيجة جماعات التطرف وتحريفهم للدين، للأسف كل هذه الأسباب جعلت عددًا من الشباب ليست لديهم ثقة فى النموذج التعليمى المعرفى العقلى للدين".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.



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