"القوة المستقبلية".. كيف يتحكم الذكاء الاصطناعى فى الأنظمة السياسية؟

بعد أن شهدت الأسابيع الماضية أكثر من حادث جرى فيها إحراق نسخ من القرآن، سلّط موقع politics today الضوء على أحدث خمسة إصدارات تعرضت لقضية الإسلاموفوبيا وآثارها بعيدة المدى.

تتجلى الإسلاموفوبيا فى أشكال مختلفة؛ من الحرب على الإرهاب إلى مؤامرات اليمين المتطرف، فلا تزال الإسلاموفوبيا الممنهجة تلقى بظلالها على حياة المسلمين عبر القارات متجذرة فى السياقات التاريخية والمعاصرة.

تعمل الإسلاموفوبيا على إدامة عدم المساواة والتهميش وانتهاك حقوق الإنسان. ورغم اختلاف مظاهرها من منطقة إلى أخرى، فإنها تشترك فى قواسم محددة، إذ تعمل نتاجًا للموروثات التاريخية والديناميكيات الجيوسياسية والروايات الثقافية، وتزدهر فى سياقات يُنظر فيها إلى المسلمين على أنهم الآخر، مما يديم القوالب النمطية والأحكام المُسبقة والصور السلبية التى تقوّض حقوقهم وكرامتهم واندماجهم فى المجتمع.

فى الآونة الأخيرة تسارعت وتيرة التطورات التكنولوجية إلى حد بات معها الشعور البشرى بالتهديد يتفاقم، وسط تحذيرات وتكهنات بما سيحمله المستقبل من سيناريوهات قاتمة، وصلت إلى حد توقُّع أن يكون الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيات الرقمية نهاية التاريخ، وهى الصيحة التى أطلقها السياسى الأمريكى هنرى كيسنجر، محذرًا من مآلات التطور الرقمى، وشاركه فيها مفكرون وسياسيون من مختلف الأطياف والاتجاهات.

تشى التطورات بمستقبل واعد على مختلف الأصعدة؛ وتيسيرات كبرى فى مختلف الأعمال والقطاعات، لكن التهديدات أعظم، خاصة مع جموح التطور دون ضابط أو حد، فالاعتبارات الأخلاقية فى ذيل اهتمامات القائمين على التطوير التكنولوجى، وهو ما يجعل المستقبل مفتوحًا على شتى الاحتمالات وأقرب إلى السيناريوهات الأسوأ.

شهدت السنوات الأخيرة محاولة من الكُتاب العرب للنظر فى تلك المآلات المحتملة للتطور التكنولوجى بمختلف المجالات، غير أن تأثير ذلك التطور على قطاع العلوم السياسية لم يكن مطروقًا بشكل واضح.

من هنا تأتى أهمية الكتابين اللذين صدرا هذا العام، وهما «الدولة وأمنها القومى فى عالم الذكاء الاصطناعى وتشابكاته»، الصادر عن دار «المعارف»، للباحثة هبة جمال الدين، أستاذ مساعد فى الدراسات المستقبلية والعلوم السياسية بمعهد التخطيط القومى، و«السياسة فى ظل الذكاء الاصطناعى»، للكاتب اللبنانى فيصل مصلح، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية.

فى كتاب «الدولة وأمنها القومى فى عالم الذكاء الاصطناعى وتشابكاته»، تُلقى الباحثة هبة جمال الدين الضوء على تأثير التطور فى مجال الذكاء الاصطناعى على حدود السُّلطة ومحدداتها، فلم تعد وظائف الدولة التقليدية هى الأساس، لأن «الأتمتة» صارت من أبرز معايير الحكم على أداء السُّلطة، والحكومات التى لا تستطيع الاستجابة للتطور التكنولوجى تفقد سلطتها وسيطرتها، كما أن التحكم المركزى فى التكنولوجيا يقتصر على من يملكها.

وبناءً على ذلك، صار على الدول أن تهتم بوظائف أمنية أخرى فرضها الذكاء الاصطناعى، تتعلق بتأمين البيانات وسرية المعلومات وفرض الأمن، خاصة فى ظل إمكانية شن هجمات سيبرانية واختراق المجتمعات، عبر استخدام دول أجنبية لنظم الذكاء الاصطناعى فى التعرف على الأفكار والتوجهات السياسية والاجتماعية لأفراد الدولة المناوئة لها، وهو ما يمثل تهديدًا للأمن القومى.

ولا يختلف ما يطرحه فيصل مُصلح فى كتابه «السياسة فى ظل الذكاء الاصطناعى» عن هذه المسألة كثيرًا، إذ ينوه بأن عناصر السلطة فى المستقبل ستختلف اختلافًا جذريًا عما هى عليه اليوم، لأن من سيمتلك التكنولوجيا الذكية سيمكنه التحكم فى العالم.

ولتوضيح فكرته، يلفت «مُصلح» إلى أن التغير فى خصائص القوة بالمستقبل سيكون عبر «رقمنة القوة»، أى التحول من القانون المكتوب إلى القانون الرقمى الذى تفرضه الآلة، وعبر التحول من ملكية الدولة لأدوات القوة إلى ملكية الأفراد والشركات لها، وكذلك من خلال «مكننة القوة»، أى شيوع فكرة إدارة الأجهزة الرقمية للدولة، بما يُهدد بقلب كل الموازين الاجتماعية والسياسية والأمنية والاقتصادية.

من جهة أخرى، فدفة القوة ستصير بيد القادر على التحكم فى الإدراك والوعى، فمن سيمتلك القدرة على قياس الرأى العام، سيكون قادرًا على التأثير عليه، عبر مقومات القوة الرقمية والتكنولوجية التى يمتلكها.

تشير هبة جمال الدين إلى أسس ديمقراطية أرستها التطورات فى مجال الذكاء الاصطناعى، التى ارتبطت بمجموعة تقنيات ساعدت على زيادة مشاركة المواطنين فى وضع القوانين، ودعم العملية الديمقراطية والعملية التشريعية.

ورغم ذلك، تشدد الباحثة على الجانب القاتم الآخر، الذى يظهر فى حال الاعتماد الكلى على الذكاء الاصطناعى، مثل «الضباب الاستخبارى»، وهذا الضباب المقصود به أن ترجمة المعلومات للغة تفهمها الآلة، قد يُقدم صورة مضللة عن الواقع، فضلًا عن المشكلات المرتبطة بنشر الشائعات، وإمكانية خداع نظم الذكاء الاصطناعى عن طريق تغذية الخصوم لنظم المراقبة العاملة بالذكاء الاصطناعى بمعلومات مضللة.

يركز فيصل مصلح فى تعاطيه مع تلك الفكرة على مثالب مركزية تحكُم شركات أو جهات بعينها فى المنصات والتطبيقات، فرغم الحسنات الكثيرة التى أتاحها الفضاء الرقمى، فإن امتلاك صاحب التطبيق لمنصة ما، يجعله قادرًا على التحكم فى مسار عرض الأفكار، والتحكم بالديمقراطية وتوجيهها حسبما يريد.

ويوضح «مصلح» أنه فى الوقت الحالى ظهرت تطبيقات تساعد فى تحديد الخيارات السياسية والأشخاص المناسبين لتمثيلنا فى البرلمان، وهى تطبيقات بدائية تعتمد على إجاباتنا على مجموعة أسئلة يطرحها التطبيق لتعطى النتائج الأفضل، لكن هذه التطبيقات لن تكون فى المستقبل على نفس درجة البدائية، فالفرد سيصير بمقدوره استشارة الذكاء الاصطناعى من أجل أخذ رأيه فى عملية التصويت، وسيمنحه التطبيق أفضل نتائج لما يمتلكه من قاعدة بيانات كبيرة.

لكن الكاتب يستدرك ليوضح أن مبرمج التطبيق سيكون لديه القُدرة على التحكم بمسار التطبيق، وإذا كنا قد وكّلنا هذا التطبيق بالتصويت عنا، فقد نجد فى لحظة ما أن عملية اتخاذ القرار التى يستعملها بناءً على «الخوارزميات» قد تغيرت، وباتت قراراته تأخذ طابعًا مختلفًا، إذ يكفى أن يتدخل مالك التطبيق لتحوير مجمل القرارات إلى ما يتناسب مع خياراته السياسية.

ما الذى ستعنيه الحُرية فى المستقبل؟

توضح هبة جمال الدين أن التطورات فى مضمار الذكاء الاصطناعى رغم مظهرها الخادع بإتاحة أكبر قدر من الحرية، فإنها قد تصير وسيلة لتقييد الحريات المختلفة سواء حرية التعبير أو حرية التجمع أو حق الخصوصية، فما تتيحه من مقدرة فائقة على التنبؤ عبر «الخوارزميات» الدقيقة قد يصير وسيلة لاعتراض المظاهرت السلمية، وتقويض أعمال منظمات المجتمع المدنى عن طريق حجب مواقعهم، كما تفعل تركيا والصين وكوريا الشمالية وإيران، من منع لبعض المواقع أمام مواطنيها، فضلًا عن تآكل الخصوصية، الذى يسم هذا العالم الرقمى.

ويلفت فيصل مصلح إلى أن الحرية يمكن أن تأخذ ٤ نماذج فى المستقبل، النموذج الأول، وهو مستبعد التحقيق، يتمثل فى عدم استعمال التكنولوجيا، ما يعنى أن السُّلطات تكون ملزمة بإيجاد طرق بديلة غير تكنولوجية للتعامل مع مواطنيها وعدم إرغامهم على استعمال التكنولوجيا، أما النموذج الثانى فيتحقق بأن تكون التطبيقات و«الخوارزميات» معتدلة فى برمجتها، بحيث لا تفرض على الإنسان توجهاتها وأهدافها، وهنا يعود الدور إلى الدولة فى وضع الضوابط، وهو أمر يصعب تطبيقه فى كل الدول.

ويطلق «مصلح» على النموذج الثالث «الكونفيدرالية الرقمية»، والذى يعنى وجود أكثر من تطبيق يمكن الاختيار بينهم بما يناسب توجهات وقناعات كل فرد، وبالتالى يكون قادرًا على التخلص من مركزية التطبيق الواحد.

أما النموذج الرابع فيكون بامتلاك الإنسان الحق فى برمجة الآلات التكنولوجية، وألا يكون جاهلًا بـ«الكودات» التى تحويها.

يتفق الكاتبان على أهمية البدء فى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وجود عادل للذكاء الاصطناعى فى المستقبل، لا يطغى على الوجود الإنسانى ولا يهدد حرية الأفراد والدول والمجتمعات، فتشدد هبة جمال الدين على أهمية وضع التشريعات اللازمة لحماية سيادة الدول، والاهتمام بتطوير القدرات التكنولوجية، لأنها معيار مستقبلى أساسى فى تحديد القوة.

فيما ينوه فيصل مصلح بأهمية إلزام شركات التكنولوجيا بأن تخضع لرقابة صارمة، تقوم بها منظمة عالمية لمراقبة مختبرات الشركات التكنولوجية، وإلزامها باتباع المثل الإنسانية فى تطويرها للآلات، فضلًا عن أهمية إطلاع الناس على مجرى التطور المقبل، وأن تعمل الشركات التكنولوجية على تخفيف الهواجس والخوف والقلق لدى الناس من مخاطر ابتكاراتهم.