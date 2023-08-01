الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عالم أزهرى يوجّه رسالة للشامتين: نجل حسن يوسف "شهيد".. وفعلكم خسيس

الدكتور أسامة قابيل
الدكتور أسامة قابيل

نعى الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، نجل الفنان الكبير حسن يوسف، والفنانة الكبيرة شمس البارودي، داعيًا الله أن  يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم والديه الصبر والسلوان. 

وكتب قابيل، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "نحتسبه عند الله شهيدًا كما أخبرنا سيدنا النبى (ص)، فى حديثه الشريف قال "الشُّهَدَاءُ خَمسَةٌ: المَطعُونُ، وَالمبْطُونُ، والغَرِيقُ، وَصَاحبُ الهَدْم وَالشَّهيدُ في سبيل اللَّه".

وأضاف: "أما أهل الشر من الشامتين فهذا الفعل الخسيس هو نوع من الأذى ليس من الإسلام، ولا جميع الأديان ولا الأخلاق ولا الإنسانية، ومن يقوم بالشماتة حسابه عسير عند الله سبحانه وتعالى، كما جاء فى قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا)".

وختم حديثه بالدعاء: "رحم الله الشاب عبدالله رحمة واسعة وتقبله في الشهداء والصالحين وأسأل الله أن يربط على قلب أبيه وأمه وينزل عليهم بردًا وسلامًا يا رب العالمين".

 

وتبرأت ألفت العربي ابنة الفنان الراحل عبدالبديع العربي من شقيقها الإخواني الهارب وجدي العربي على الهواء، بعدما شمت في وفاة عبدالله بن الفنان حسن يوسف، قائلةً: "كلمة أخي كبيرة وهو لا يستحقها وأنا أحيي العالم الأزهري الشيخ إبراهيم رضا على ما قاله في هذا الصدد".


بعد شماتته فى وفاة نجل حسن يوسف.. شقيقة وجدى العربى تتبرأ منه على الهواء

 

بعد شماتته فى وفاة نجل حسن يوسف.. محمد الباز: وجدى العربى لسان الشيطان

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