مُهنئًا الفائزين فى "تحدى القراءة العربى".. وزير التعليم: "الكتاب أقوى سلاح"

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشروع تحدي القراءة العربي يدعم استراتيجية البناء المصري.

وبدأ الوزيركلمته باحتفالية الدورة السابعة من مبادرة" تحدي القراءة العربي"، موجهًا الشكر لمحمد بن راشد آل مكتوم، على التعاون الذي يجني ثماره الطلاب.

وأشار الدكتور رضا حجازي إلى أن زيادة العدد والإقبال الشديد من الطلاب لم يأت صدفة ولكن وراءه منظومة قامت بتوعية الناس، قائلًا:" لذا نشكر الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية والمدارس".

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني:" 60% من الطلاب المصريين شاركوا في مبادرة تحدي القراءة العربي".

واستكمل الدكتور رضا حجازي، :" مشاركة ذوي الهمم بفعاليات المبادرة، فخر لنا جميعًا".

واختتم الوزير موجهًا رسالة للطلاب الفائزين في مبادرة" تحدي القراءة العربي" في الدورة السابعة:" أبنائي الطلاب والطالبات كونوا قدوة في مجتمعكم وارتقوا بأخلاقكم واستمروا في تحدي القراءة، حيث لا سلاح أقوى من الكتاب".

تهدف مبادرة تحدى القراءة العربى إلى ترسيخ القراءة والمطالعة والتحصيل العلمى والمعرفى ثقافة يومية فى حياة الطلبة، وتعزيز مكانة اللغة العربية ودورها فى نقل وإنتاج ونشر المعرفة والمشاركة فى إثراء التقدم البشرى وتعزيز أهمية القراءة المعرفية فى بناء مهارات التعلم الذاتى، وبناء المنظومة القيمية للنشء من خلال إطلاعهم على قيم وعادات ومعتقدات الثقافات الأخرى، وهو ما يرسخ مبادئ التسامح والتعايش وقبول الآخر، ويشجع الحوار والانفتاح الحضارى والإنساني.

وسجلت مصر مشاركة واسعة فى جميع دورات "تحدى القراءة العربي" منذ انطلاقه فى عام 2015، ما يعكس الاهتمام الرسمى والمجتمعى فى مصر بالشأن الثقافى والتحصيل المعرفي.