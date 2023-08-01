كاتب صحفى يحذر من انتقال الاشتباكات خارج مخيم عين الحلوة إلى لبنان

حذر دكتور ياسر ثابت، الكاتب الصحفي، من انتقال الاشتباكات خارج مخيم عين الحلوة إلى لبنان، قائلًا: "إن مخيم عين الحلوة صورة لما يحدث داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، وربما يأخذ مخيم عين الحلوة أهمية أخرى بالغة الأهمية لأنه أكبر حجمًا".

وأضاف ثابت، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن مخيم عين الحلوة مساحته كيلومتر مربع، ويضم حسب التقديرات غير الرسمية، وذلك لأن الإحصائيات الرسمية غائبة عن الوضع، 120 ألفًا، 430 ألف نسمة في هذه المساحة الصغيرة، لافتًا إلى أن هذا التكدس يشبه ما يمكن أن يُقال إنه مجتمع متماسك، لكنه أمنيًا غير ممسوك، حيث يوجد هناك انفلات أمني ومشكلات كبيرة تمتد داخل مخيم عين الحلوة، والمخيمات الفلسطينية الأحد عشر الأخرى في لبنان.

وأوضح أن المشكلة تتعلق ليس فقط بالتكدس الكبير والهائل وإنما نقص الخدمات والتحزب الضيق لجماعات وفصائل وقوى بعضها متشدد وبعضها متطرف، ومنها الآن طرف ضالع فيما يحدث في مخيم عين الحلوة.

وأشار إلى أن كل هذه الصورة تؤكد أن هناك حاجة إلى ما يشبه الجراحة العاجلة لمواجهة المشكلات القانونية والإنسانية والأمنية والاجتماعية داخل هذه المخيمات.