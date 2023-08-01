الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الأزهر يدين تفجير "بختونخوا" ويؤكد تضامنه الكامل مع باكستان فى مواجهة الإرهاب

الشيخ أحمد الطيب
الشيخ أحمد الطيب

أعرب الأزهر الشريف عن بالغ إدانته واستنكاره للتفجير الذي وقع أمس في إقليم «خيبر بختونخوا»، شمال غربي باكستان، مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الضحايا الأبرياء.

وأكد الأزهر الشريف رفضه القاطع لجميع أشكال العنف والإرهاب، مشددًا على أن تلك الأفعال الإجرامية الخبيثة خارجة على تعاليم الدين الإسلامي السمحة، وبعيدة كل البعد عن المعاني والقيم الإنسانية والحضارية، وأن المجتمع الدولي - اليوم- مدعو، وبقوة، إلى القضاء قضاءً مبرمًا على هذا الإرهاب الأسود الذي يستهدف الأبرياء في كل مكان.

وأدان الأزهر هذا العمل الإجرامي واللاإنساني، فإنه يعرب عن أسفه البالغ، وحزنه الشديد على ما حدث، ويتقدم بخالص العزاء والمواساة لدولة باكستان، حكومةً وشعبًا، ولأهالي وذوي الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ عالمنا من كل مكروه وسوء.

الأزهر الشريف خيبر بختونخوا العنف والارهاب الضحايا الأبرياء

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