الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أدعية الصباح اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023

دعاء الصباح
دعاء الصباح

صيغ أدعية الصباح اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 تشغل بال الكثير من المواطنين؛ لذلك تحصد نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن أغلبها عن جلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية القلبية وطلب كافة متاع الدنيا والآخرة.


أدعية الصباح اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023

هناك العديد من الصيغ المأثورة الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح عن أدعية الصباح اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023  لطلب الأرزاق الحلال والطمأنينة والسكنية القلبية وهى كما يلي:-

اللهم لا ترد لي ولا لأحد من أحبتي دعاء .. ولا تخيب لنا رجاء.. ولا تسكن في جسدا داء .. ولا تشمت بينا أعداء.. وادفع عنا كل هم وغم.. اللهم أفرح قلوبنا و أغسل أحزاننا و همومنا.. واغفر ذنوبنا وخطايانا.. واشفي مرضانا وارحم موتانا إنك على كل شيء قدير.

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اللهم ادخل السكينة في قلوبنا والمحبة في نفوسنا والابتسامة على وجوه والسعادة في بيوتنا.. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم.. فرج همي ويسر أمري ووفقني وأرحم ضعفي وقلة حيلتي وأرزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه من حيث لا احتسب .. اللهم لا تحرمني طموحا أسعى لتحقيقه .. اللهم وفقني وسدد خطاي ويسر أمري.


اللهم يا من تعيد للمريض صحته .. ويا من تستجيب لدعاء البائس الفقير الضعيف.. أسألك أن تشفيني وتعيد لي عافيتي وترد إلي صحتي فإنك على كل شيء قدير.. اللهم توفني وأنت راض عني ولا تحرمني من راضك وشفاعة نبيك وحبيبك ورسولك محمد صل الله عليه وسلم.

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اللهم إنا نستعينك ونستغفرك نؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفر بك ونترك من يكفر بك.. اللهم اكفنا شر ما اهمنا وغمنا .. وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة النبوية توفنا وأنت راض عنا يارب العالمين.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني و دنياي وأهلي ومالي .. اللهم عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم .. ما شاء الله كان  وما لم يشأ لم يكن .. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..  اللهم اشفي كل مريض واستجابة لكل دعاء ورحمة لكل أموات المسلمين.

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