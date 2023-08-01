الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

«الرياضة» ومنظمة العمل الدولية تنفذان تدريبًا تنشيطيًا للبحث عن وظيفة

جريدة الدستور

تنفذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (مشروع شباب للمستقبل)، تدريبًا تنشيطيًا أونلاين لميسري أندية البحث عن وظيفة بمحافظات" القاهرة، الجيزة، كفر الشيخ، الإسكندرية، القليوبية، دمياط".

يتضمن التدريب صقل مهارات ومعارف ميسري نوادي البحث عن وظيفة من خلال طرح الجانب القانوني المتضمن نصوص قانون العمل الجديد المتعلقة بالشباب الباحث عن وظيفة، مثل مسئوليات وحقوق العاملين، عقود العمل، دمج اللاجئين، والمهاجرين وذوي الهمم ضمن سوق العمل المصرية.

كما تضمن التدريب جلسة خاصة بالآليات الجديدة والمنهجية المبتكرة لمنظمة العمل الدولية في تنفيذ نوادي البحث عن وظيفة وكيفية وصول الشباب لوظائف لائقة، وأيضًا تضمن التدريب جلسة خاصة ببرنامج مهاراتي الذي تقدمه الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية للشباب، من أجل تدريبهم على كيفية كتابة السيرة الذاتية وتحليل الوظائف المتاحة أمام الشباب، وكيفية إجراء مقابلات التعارف ومقابلات التوظيف مع شركات القطاع الخاص.

يقوم بتنفيذ نادي البحث مجموعة من الميسرين من العاملين بمديريات الشباب والرياضة المدربين والمؤهلين لإتمام هذه الأنشطة مع الشباب، وتتم المتابعة مع الشباب منذ انتهاء النادي وحتى ثلاثة أشهر للتأكد من حصول الشباب على فرص عمل لائقة بشركات القطاع الخاص.

من جانبها، أكدت منال جمال، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أن التدريب التنشيطي يأتي حفاظًا على مهارة الميسرين، ومتابعة التطورات في سوق العمل المصرية، وكيفية إعداد شباب باحث عن عمل لديه المهارات اللازمة، والتي تضمن حصوله على فرصة عمل لائقة، مشيرةً إلي استهداف مجموعة من المحافظات الأخرى خلال الفترة القادمة لتوسيع شريحة المستفيدين، وإتاحة الفرصة أمام الشباب للاستفادة من أندية البحث عن وظيفة.

السيرة الذاتية الشباب القادر على ايجاد فرصة أكدت منال جمال الاسكندرية القليوبية دمياط منظمة العمل الدولية

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