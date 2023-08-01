بمشاركة 130 متدربا..انطلاق فعاليات مبادرة التدريب والشباب في نقابة المهندسين بالإسكندرية

انطلقت فعاليات مبادرة التدريب والشباب فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، تحت رعاية الدكتور هشام سعودى وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، والتي يتم تنظيمها للموسم الثاني من خلال التعاون بين لجنة التدريب والعلوم الهندسية برئاسة الدكتور مصطفى الحضرى، ولجنة الشباب برئاسة المهندس محمد قبيصى، بمشاركة كبيرة من شباب المهندسين فى الدورات التدريبية المختلفة.



وقال المهندس محمد قبيصى رئيس لجنة الشباب في نقابة المهندسين بالإسكندرية، إنه تم الانتهاء من دورة أعمال المكتب الفني بمشاركة 130 متدربا من المهندسين حديثي التخرج وطلاب الهندسة، بالإضافة إلى 3 سيمنار بمشاركة وحضور ما يقارب من 100 متدرب.

وأضاف أن العام الثانى من مبادرة التدريب والشباب تلقى نجاح وإقبال كبير من طلاب الهندسة وحديثي التخرج لتأهيلهم لسوق العمل، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان وبدء دبلومة الأعمال الميكانيكية ( firefighting/ plumbing/ hvac) وانطلاق دورة التسعير بدءً من 5 أغسطس ضمن فعاليات المبادرة والإعلان عن دورة اللغة الإنجليزية المجانية كأولى دورات اللغات خلال الموسم الحالي مع الإعلان تباعًا عن مختلف الدورات والورش المجانية خلال فترة المبادرة.

يذكر أن نقابة المهندسين بالإسكندرية أطلقت مبادرة التدريب والشباب فى الموسم الثانى بعد نجاح النسخة الأولى من المبادرة واستفادة عدد كبير من شباب المهندسين منها وتتضمن المبادرة دورات تدريبية مجانية في المجالات الهندسية المختلفة وفى اللغات ودورات وورش عمل وبرامج مجانية في التأهيل ومهارات القيادة وتطوير الذات، وكذلك ندوات تخصصية هندسية وتوفير التطبيق والتدريب العملي ودمجه بالتدريب النظري، واستمرار خصم 25% على جميع الدورات التدريبية المقدمة من النقابة لحديثي التخرج وطلاب الهندسة.

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