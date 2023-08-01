«البنك الأفريقي للتنمية» يُعلن توقعاته لمعدلات نمو منطقة شمال افريقيا خلال 2024

أوضح تقرير صادر عن البنك الافريقي للتنمية، أن التقديرات تشير إلى أن النمو في شمال افريقيا قد انخفض بمقدار 1.3% إلى 4.1% عام 2022، فقد تأثر بالانكماش الحاد في ليبيا (6% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة) وآثار الجفاف في المغرب ( 13% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.

وتوقع التقرير - حصل "الدستور" على نسخة منه - ارتفاع معدل النمو في بلدان شمال افريقيا خلال 2024 بمتوسط 4.5%، مدعومًا بانتعاش قوي في ليبيا والمغرب وتعزيز المكاسب في بلدان أخرى، على سبيل المثال، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في ليبيا إلى 8.0% عام 2024، من انكماش بنسبة 12.1% عام 2022، مدعومًا بتحسن في إنتاج النفط.

وكذلك، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في المغرب إلى أكثر من الضعف من 1.1% عام 2022 إلى 3.5% عام 2024، ما يعكس التأثيرات المتضائلة للصدمة السابقة من جانب العرض على الاقتصاد، ولكن المنطقة لاتزال عرضة لظروف معاكسة إلى حد كبير، بما في ذلك الصدمات المناخية والتغيرات في الوضع السياسي في ليبيا.

وتابع تقرير البنك الافريقي للتنمية، أن هذه العوامل السابق ذكرها والتحديات الاجتماعية المستمرة تشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية للمنطقة، لكن المنطقة تتمتع بإمكانات هائلة لناحية تلبية احتياجاتها من الطاقة والعمل كمصدر بديل لاحتياجات الاتحاد الأوروبي من النفط والغاز، نظرًا لقربها من أوروبا وابتعاد الاتحاد الأوروبي عن النفط والغاز الروسي.

جدير بالذكر أن البنك الإفريقي للتنمية قد أكد أن منطقة شرق أفريقيا شهدت أداءً اقتصاديًا أفضل، وكانت المنطقة الوحيدة التي نجحت من الركود خلال الجائحة، وذلك بفضل هيكليتها الإنتاجية الأكثر تنوعًا. ويرجع تراجع زخم نموها من 4.7% عام 2021 إلى 4.4% عام 2022 إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ومن المتوقّع أن يرتفع بقوة إلى 5.1% عام 2023، ليصل إلى 5.8% عام 2024