الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

«البنك الأفريقي للتنمية» يُعلن توقعاته لمعدلات نمو منطقة شمال افريقيا خلال 2024

البنك الافريقي للتنمية
البنك الافريقي للتنمية

أوضح تقرير صادر عن البنك الافريقي للتنمية، أن التقديرات تشير إلى أن النمو في شمال افريقيا قد انخفض بمقدار 1.3% إلى 4.1% عام 2022، فقد تأثر بالانكماش الحاد في ليبيا (6% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة) وآثار الجفاف في المغرب ( 13% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة. 

وتوقع التقرير - حصل "الدستور" على نسخة منه - ارتفاع معدل النمو في بلدان شمال افريقيا خلال 2024 بمتوسط 4.5%، مدعومًا بانتعاش قوي في ليبيا والمغرب وتعزيز المكاسب في بلدان أخرى، على سبيل المثال، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في ليبيا إلى 8.0% عام 2024، من انكماش بنسبة 12.1% عام 2022، مدعومًا بتحسن في إنتاج النفط. 

وكذلك، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في المغرب إلى أكثر من الضعف من 1.1% عام 2022 إلى 3.5% عام 2024، ما يعكس التأثيرات المتضائلة للصدمة السابقة من جانب العرض على الاقتصاد، ولكن المنطقة لاتزال عرضة لظروف معاكسة إلى حد كبير، بما في ذلك الصدمات المناخية والتغيرات في الوضع السياسي في ليبيا. 

وتابع تقرير البنك الافريقي للتنمية، أن هذه العوامل السابق ذكرها والتحديات الاجتماعية المستمرة تشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية للمنطقة، لكن المنطقة تتمتع بإمكانات هائلة لناحية تلبية احتياجاتها من الطاقة والعمل كمصدر بديل لاحتياجات الاتحاد الأوروبي من النفط والغاز، نظرًا لقربها من أوروبا وابتعاد الاتحاد الأوروبي عن النفط والغاز الروسي.

جدير بالذكر أن البنك الإفريقي للتنمية قد أكد أن منطقة شرق أفريقيا شهدت أداءً اقتصاديًا أفضل، وكانت المنطقة الوحيدة التي نجحت من الركود خلال الجائحة، وذلك بفضل هيكليتها الإنتاجية الأكثر تنوعًا. ويرجع تراجع زخم نموها من 4.7% عام 2021 إلى 4.4% عام 2022 إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ومن المتوقّع أن يرتفع بقوة إلى 5.1% عام 2023، ليصل إلى 5.8% عام 2024

البنك الإفريقي البنك الإفريقي للتنمية شمال أفريقيا ليبيا المغرب النمو

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صحة المصريين النفسية!

جلال حمام

القادم أحلى.. فصبرٌ جميل

محمد رفعت

محافظون وتجارب (11) المحافظ الشهيد

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

إبراهيم داود

نقطة زرقاء باهتة

وائل لطفي

النصر صبر ساعة

ماجد حبته

اجتماع الفصائل الفلسطينية

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟