الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يوسف حسام: صُنفت 265عالمياً في رياضة البادل.. والأجواء بالعلمين مبهرة

ممارسة رياضة البادل
ممارسة رياضة البادل في ملعب العلمين

قال اللاعب يوسف حسام، لاعب منتخب مصر للبادل ومصنف ٢٦٥ على العالم في هذه الرياضة، إن بطولة البادل تمثل فرصة كبيرة للاعبي مصر المنتميين لهذه الرياضة، حيث أنها تتيح التنافس مع عدد من الرياضيين المصنفين دولياً، وبالتالي هذا الاحتكاك المباشر يمنح اللاعب خبرة كبيرة.

رياضة البادل 

وأكد اللاعب يوسف حسام، خلال لقائه بكاميرا “القاهرة الإخبارية”، أن رياضة البادل في مصر حديثة، وبالتالي معظم اللاعيبة في منتخب مصر للبادل كانوا في الأساس برياضة التنس. 

العالم علمين


وأضاف في حديثه، أن اللياقة البدنية، وسرعة الجيم من أهم مميزات هذه اللعبة، لذا من يمتلك هذه المهارات يكون له مستقبل جيد في هذه الرياضة.

 

وتابع:" الإقبال على الرياضة حالياً يعطي دفعة كبيرة نفسياً للاعيبة، بطولة العلمين للبادل الحالية يشارك بها الآن أكثر من ٢٥ لاعب من مختلف الجنسيات".
 

 

يوسف حسام منتخب مصر للبادل القاهرة الإخبارية رياضة البادل في مصر العالم علمين

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