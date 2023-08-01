الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددًا من الفعاليات خلال شهر يوليو

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية

فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى والتنسيق مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع محافظة المنيا مشروعاً للتدريب العملى المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

تضمن التدريب تفقد اصطفاف المعدات التخصصية والمركبات والتحرك لمسافة 10 كم وكذا المرور على معسكر للإيواء العاجل ومستشفى للعزل الميدانى والتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء من أبناء المحافظة.

وفى إطار الاهتمام بذوى القدرات الخاصة وتعظيم إمكانياتهم وقدراتهم قامت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتنظيم عدد من المعارض لعرض منتجات وإبداعات الأفراد ذوى القدرات الخاصة وذلك بدار حرس الحدود ونادى طلائع الأسطول للقوات البحرية بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وبمشاركة مجموعة من طلبة الجامعات المصرية.

كما نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عددا من الزيارات الميدانية للعاملين بعدد من الوزارات ومؤسسات الدولة وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية لمتابعة حجم الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية فى مجال التنمية الشاملة .

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