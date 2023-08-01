مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف آخر التطورات حول مخيم "عين الحلوة" فى لبنان

كشف أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من لبنان، آخر التطورات حول مخيم عين الحلوة، بعد سقوط 11 قتيلًا و40 جريحًا خلال اليومين الماضيين، لافتًا إلى أن المخيم يسوده حالة من الهدوء الشديد.

وقال مراسل القناة، إن مخيم عين الحلوة في لبنان شهد أمس، اشتباكات حادة بمختلف الأسلحة، بالإضافة إلى وجود حالة استنفار أمني بمحيط المخيم، مما تسبب تصاعد حدة الاشتباكات، وسط وجود حالة استنفار بمحيط المخيم.

وأضاف مراسل القناة، الاشتباكات أدت إلي انتشار مكثف للجيش اللبناني على مداخل مخيم عين الحلوة، مع وجود تبادل لإطلاق القذائف بمحيط مستشفى الأونروا بمخيم عين الحلوة جنوبي لبنان.

وتأسس مخيم عين الحلوة عام 1948، وهو الأكبر في لبنان حيث يضم أكثر من 63 ألف لاجئ مسجل، بحسب الأمم المتحدة.

وكانت دعت المنظمة جميع الأطراف إلى العودة فورًا إلى الهدوء واتخاذ جميع الإجراءات لضمان سلامة المدنيين في المخيم.