كيف يضمن المزارعون تسويق محاصيلهم وبيعها؟.. الزراعة تجيب

كشف الدكتور علي عبدالمحسن، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، أن هناك توجيهات رئاسية حول دعم صغار المزارعين، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة توفر الميكنة الحديثة للمزارعين بأسعار تنافسية قد تكون بسعر التكلفة من أجل حرث الأرض وتجيهزها للزراعة بآليات حديثة.

وقال “عبد المحسن” خلال لقائه عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، إنه طوال عمليات الزراعة يتم تعريف المزراعين بالممارسات الزراعية الجيدة التي تؤدي إلى زيادة إنتاجية المحصول فضلا عن ارتفاع دخل المزارع، وذلك من خلال الحملات القومية كالحملة القومية للقمح والحملة القومية للذرة وغيرهما.

وأضاف رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، تسويق المحاصيل من أهم الأمور التي تواجه المزارعين، لذلك أجرت وزارة الزراعة ما يُعرف بـ"الزراعة التعاقدية" خلال هذا العام، يتم وضع أسعار ضمان للمزارعين قبل موعد الزراعية تغطي تكاليف الإنتاج وتعادل الأسعار العالمية وتزيد عنها أيضا، مشيرا إلى أن الزراعة التعاقدية تضمن للمزاعين تسويق المحاصيل وبيعها بسعر جيد للغاية.

وعن زيادة المحاصيل الزراعية، كشف “عبد المحسن”، أن التقنيات الحديثة المتعلقة بتسوية الأرض بالليزر والتكنولوجيا الحديثة في هذا قطاع الزراعة تزيد من الإنتاجية الفدانية بحوالي 15% إلى 20%، فضلاً عن ترشيد استهلاك المياه من 10% إلى 15%.