زاد البحث عن تنسيق كليه السن من علمي علوم 2023 بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة "الدور الأول" 2023 وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم.

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تنسيق كليه السن من علمي علوم 2023

نوضح في التقرير التالي توقعات تنسيق كليه السن من علمي علوم 2023 وفق تنسيق العام الماضي للكلية والذي من المتوقع أن يأتي متقاربًا نتيجة لتقارب نسب النجاح في كلا العامين، وكذلك تطبيق نفس السياسة التعليمية المتبعة.

تنسيق كلية ألسن جامعة عين شمس من مجموع 338 بالنسبة المئوية 82.44

تنسيق كلية ألسن كفر الشيخ 351 بالنسبة المئوية 85.61

تنسيق كلية ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 338 بالنسبة المئوية 82.44

تنسيق كلية ألسن بني سويف 333 بالنسبة المئوية 81.22

تنسيق كلية ألسن المنيا 332 بالنسبة المئوية 80.98

تنسيق كلية ألسن سوهاج 331 بالنسبة المئوية 80.73

تنسيق كلية ألسن أسوان 330 بالنسبة المئوية 80.49

تنسيق كلية ألسن الأقصر 329 بالنسبة المئوية 80.24

تسجيل رغبات المرحلة الأولى علمي 2023

يكون تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى في تنسيق الجامعات من خلال موقع التنسيق الالكتروني الموجود هنا

www.tansik.digital.gov.eg

يستمر التقديم لمدة خمس أيام والذي يبدأ من السبت 5 أغسطس 2023 ويستمر حتى الأربعاء الموافق 9 أغسطس 2023

تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023

أعلن وزير التعليم العالي والبحث عن عن تفاصيل الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة "الدور الأول" 2023 والتي جاءت كالتالي:

الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023