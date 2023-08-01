الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

تنسيق كليه السن من علمي علوم 2023

جريدة الدستور

زاد البحث عن تنسيق كليه السن من علمي علوم 2023 بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة "الدور الأول" 2023 وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم.

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تنسيق كليه السن من علمي علوم 2023

نوضح في التقرير التالي توقعات تنسيق كليه السن من علمي علوم 2023 وفق تنسيق العام الماضي للكلية والذي من المتوقع أن يأتي متقاربًا نتيجة لتقارب نسب النجاح في كلا العامين، وكذلك تطبيق نفس السياسة التعليمية المتبعة.

تنسيق كلية  ألسن جامعة  عين شمس من مجموع 338   بالنسبة المئوية 82.44

تنسيق كلية  ألسن كفر الشيخ  351  بالنسبة المئوية  85.61

تنسيق كلية  ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 338 بالنسبة المئوية   82.44

تنسيق كلية  ألسن بني سويف  333  بالنسبة المئوية  81.22

تنسيق كلية  ألسن المنيا  332  بالنسبة المئوية  80.98

تنسيق كلية  ألسن سوهاج 331  بالنسبة المئوية  80.73

تنسيق كلية  ألسن أسوان  330 بالنسبة المئوية   80.49

تنسيق كلية  ألسن الأقصر 329 بالنسبة المئوية   80.24

تنسيق 2023.. كيفية ترتيب الرغبات لطلاب المرحلة الأولى

كليات تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي

 

تسجيل رغبات المرحلة الأولى علمي 2023 

يكون تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى في تنسيق الجامعات من خلال موقع التنسيق الالكتروني الموجود هنا

www.tansik.digital.gov.eg

يستمر التقديم لمدة خمس أيام والذي يبدأ من السبت 5 أغسطس 2023 ويستمر حتى الأربعاء الموافق 9 أغسطس 2023

تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023

أعلن وزير التعليم العالي والبحث عن عن تفاصيل الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة "الدور الأول" 2023 والتي جاءت كالتالي:

الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023

  • الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر بعدد طلاب 22304
  • الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، بعدد طلاب 15013
  • الشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، بعدد طلاب 74923 بحيث يكون الإجمالي  112240
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تنسيق المرحلة الأولى: علمي علوم 88.29% ورياضة 83.41% والشعبة الأدبية 70.61%

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بالدرجات.. الحد الأدنى لـ تنسيق الكليات 2023 علمي وأدبي

تنسيق كليه السن علمي علوم 2023 تسجيل رغبات المرحلة الأولى علمي 2023 تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023 موقع التنسيق الالكتروني

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