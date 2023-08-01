"القاهرة الإخبارية": القوات الروسية تحبط هجومًا أوكرانيًا قرب كليشيفكا بدونيتسك

أكد دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، أن المرتفعات الشمالية الغربية من كليشيفكا تقع تحت سيطرة القوات الأوكرانية، لكن الجيش الروسي تمكن من إحباط محاولة الاستفادة من الاحتياطيات هناك، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية اليوم الثلاثاء.

وقال "بوشيلين" إنه تم إحباط محاولات خطيرة من قبل العدو لنقل الاحتياطيات لإجراء المناوبات، لأن تلك الوحدات المعادية التي وصلت إلى المرتفعات كانت مرهقة للغاية، لكن المحاولة أُحبطت، لافتًا إلى أن المرتفعات الواقعة شمال غرب كليشيفكا "ما زالت تحت سيطرة العدو".

وفي يوليو الماضي، أعلن فاديم أستافييف، رئيس مركز الإعلام في قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، أن القوات المسلحة الروسية أحبطت محاولة هجوم من القوات الأوكرانية باتجاه كليشيفكا في دونيتسك، وتم أسر اثنين من الجنود الأوكرانيين.

وقال أستافييف: اكتشفت وحدة الاستطلاع التابعة لقوات النخبة في مجموعة "الجنوب" محاولة تقدم من قوات العدو في اتجاه كليشيفكا من جماعة الهجوم 711 في كتيبة الحرس الحدودية الأوكرانية.