الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": القوات الروسية تحبط هجومًا أوكرانيًا قرب كليشيفكا بدونيتسك

جريدة الدستور

أكد دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، أن المرتفعات الشمالية الغربية من كليشيفكا تقع تحت سيطرة القوات الأوكرانية، لكن الجيش الروسي تمكن من إحباط محاولة الاستفادة من الاحتياطيات هناك، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية اليوم الثلاثاء.

وقال "بوشيلين" إنه تم إحباط محاولات خطيرة من قبل العدو لنقل الاحتياطيات لإجراء المناوبات، لأن تلك الوحدات المعادية التي وصلت إلى المرتفعات كانت مرهقة للغاية، لكن المحاولة أُحبطت، لافتًا إلى أن المرتفعات الواقعة شمال غرب كليشيفكا "ما زالت تحت سيطرة العدو".

وفي يوليو الماضي، أعلن فاديم أستافييف، رئيس مركز الإعلام في قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، أن القوات المسلحة الروسية أحبطت محاولة هجوم من القوات الأوكرانية باتجاه كليشيفكا في دونيتسك، وتم أسر اثنين من الجنود الأوكرانيين.

وقال أستافييف: اكتشفت وحدة الاستطلاع التابعة لقوات النخبة في مجموعة "الجنوب" محاولة تقدم من قوات العدو في اتجاه كليشيفكا من جماعة الهجوم 711 في كتيبة الحرس الحدودية الأوكرانية.

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

إبراهيم داود

نقطة زرقاء باهتة

وائل لطفي

النصر صبر ساعة

ماجد حبته

اجتماع الفصائل الفلسطينية

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟