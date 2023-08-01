الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بدء جلسات الحوار الوطني لمناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادي

الحوار الوطني
الحوار الوطني

بدأت منذ قليل جلسات الأسبوع الخامس بلجان المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، تحت شعار "مساحات مشتركة بين الجميع".

وتعقد لجنة العدالة الاجتماعية جلستين، تحت عنوان "نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص".

كما تعقد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، جلستين تحت عنوان "الدين العام.. الإشكاليات والحلول".

 ومن المقرر أن يعقد الحوار الوطنى جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، بعد غدا الخميس، لاستكمال المناقشات بشأن مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى التعليم والتدريب والمُحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية، وذلك بدلا من اجتماع لجنة الصناعة الذي كان مقررا ضمن المحور الاقتصادي، وتقرر تأجيله لعقد اجتماع لجنة التعليم.

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