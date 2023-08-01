يكثر البحث عن رابط وخطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء شهر أغسطس 2023 كي يتمكن المواطنون من تسجيل القراءة ومعرفة فاتورة الشهر الجديد الذي بدأ اليوم.

تسجيل قراءة عداد الكهرباء شهر أغسطس 2023

نعرض في التقرير التالي خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء شهر أغسطس 2023 من الشركات الموزعة للكهرباء في مصر.

يمكن تسجيل قراءه عداد الكهرباء شهر أغسطس 2023 من خلال موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الموجود هنا http://www.moee.gov.eg

ويتاح تسجيل قراءة عداد الكهرباء للشركات الموزعة وهي

شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء

شركة القناة لتوزيع الكهرباء

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

يجب اختيار الشركة المغذية للكهرباء في منطقتك ثم الضغط عليها لتفتح صفحة تسجيل قراءة عداد الغاز

يكون تسجيل القراءة بادخال رقم المشترك المكتوب على إيصال الكهرباء المحصل سابقًا.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

يجب العلم أنه تم تطبيق زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء منذ يوليو الماضي وبذلك تكون أسعار الشرائح الجديدة كالتالي

الشريحة الأولى تبدأ من صفر حتى 100 كيلووات سعرها الجديد 65 قرشًا

الشريحة الثانية تبدأ من صفر حتى 600 كيلووات سعرها الجديد 140 قرشًا

الشريحة الثالثة تبدأ من 601 حتى 1000 كيلووات سعرها الجديد 155 قرشًا

الشريحة الرابعة تبدأ من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات سعرها الجديد 160 قرشًا

خطة تخفيف أحمال الكهرباء

في وقت سابق أعلن مجلس الوزراء عن تطبيق خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التي سيتم تنفيذها من الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، ويتم نشر خطة تخفيف الأحمال في كل محافظة تباعا، وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية.