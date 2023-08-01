تفاصيل وأسعار تذاكر حفل نجم الراب الأمريكي Russ بمهرجان العلمين

يستعد نجم الراب الأمريكي "Russ" والمعروف أيضًا باسم Russell Vitale لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن فعاليات مهرجان العلمين يوم 25 أغسطس المقبل.

وبدأت إدارة مهرجان العلمين "العالم علمين" المقام حاليًا بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي بمصر، الترويج للحفل المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا من مختلف الجنسيات.

ورفع حفل مطرب الراب الأمريكي "روس" شعار "من أمريكا للعلمين"، وطرحت شركة "تذكرتي" تذاكر الحفل للجمهور عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

ويرصد الدستور في السطور التالية أسعار تذاكر حفل Russ بمهرجان العلمين “العالم علمين”:

الفئة الأولى “Right Lounges & Left Lounges” بمبلغ 65 ألف جنيه تسمح بدخول 10 أفراد بما يساوي 6 آلاف و500 جنيه للفرد الواحد.

الفئة الثانية "Right Haigh Tables & Left Haigh Tables" بمبلغ 20 ألف جنيه تسمح بدخول 4 أفراد بما يساوي 5 آلاف جنيها لكل فرد.

الفئة الثالثة "Fan Pit" بمبلغ 1300 جنيه للفرد.

الفئة الرابعة "Fan Pit (Group Ticket)" بمبلغ 1250 جنيها للفرد.

الفئة الخامسة “Regular" بمبلغ 750 جنيها للفرد.

الفئة السادسة "Regular (GroupTicket)" بمبلغ 700 جنيها للفرد

يذكر أن روس هو مطرب هيب هوب أمريكي الجنسية ومنتج وكاتب أغانٍ، وبدأ في كتابة موسيقى الراب وهو في السابعة من عمره وعندما تخرج من المدرسة الثانوية بدأ في تسجيل أغانيه في سن 18 عامًا، وأنشأ موقعه على الويب، حيث أطلق من خلاله بعض مساراته المبكرة مثل "Goodbye" و"Psycho" و"Too Many" في مايو 2017 ، وأصدر ألبومه الأول بعنوان "هناك حقًا ذئب" والذي ظهر لأول مرة في المركز السابع على Billboard 200.

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة يشهد الفترة المقبلة عددًا من الحفلات الغنائية لكبار النجوم في مصر وفي الوطن العربي، إذ يحيي النجم مدحت صالح والنجمة ريهام عبدالحكيم سهرة طربية في العلمين الجديدة يوم الخميس المقبل 3 أغسطس، وحفل النجمة إليسا والنجم تامر عاشور يوم 5 أغسطس المقبل، فضلًا عن حفل ضخم للموسيقار الكبير عمر خيرت يوم 10 أغسطس، وحفل آخر للنجمة كارول سماحة والنجم بهاء سلطان والنجم محمد منير وحميد الشاعري وغيرهم.