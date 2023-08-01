تعرف على أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ١٠٤ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢٥ وحتى ٣١ يوليو الجاري.

وخلال هذا الاسبوع شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملة مكثفة على الأسواق بعدد من المدن والأحياء، للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم والدواجن المعروضة للمواطنين، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 3 طن و121 كجم مقطعات لحوم وكبدة وسجق ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية اجتماع مع اللجنة العليا للتراخيص، لمناقشة طلبات المواطنين لإقامة المشروعات الاستثمارية وغيرها من الطلبات والتي تخدم مصالح المواطنين بالمحافظة، كما تم عقد ندوة ارشادية حول الفراولة واهم الامراض وطرق مكافحتها، كذلك تم عقد اجتماع مع مديري الادارات لسرعة الانتهاء من حصر مساحات الزراعات بنواحي المحافظة، وتكثيف التوعية اللازمة بدودة الحشد.

واستقبلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية مستشار وزير الزراعة للحجر الزراعي ورئيس لجنه الصحة والصحة النباتية، وتم المرور على الزراعات الصيفية وتنفيذ يوم حقل حول محصول الذرة الشامية ومكافحة دودة الحشد الخريفية، بمركز أشمون، كما تم الانتهاء من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية واسفرت المرحلة عن ازالة عدد (92) حالة، كما تم المرور على (20) مركز تجميع البان و(40) محل اعلاف ومصنع، كذلك عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية اجتماع مع مديري الادارات الزراعية والتعاونية والإصلاح الزراعي والمراقبة العامة للتعاونيات والتنمية والبنك الزراعي والأوقاف واملاك الدولة بحضور رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب وعدد من اعضاء المجلس، لبحث تسهيل إجراءات صرف الاسمدة لهيئة الاوقاف واملاك الدولة، كما استقبلت المديرية طلاب الأكاديمية الوطنية للتدريب، ووفد مؤسسة حياة كريمة لتفقد مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة"، كما تم تنفيذ يوم حقل في مجال التكثيف المحصولي.

فيما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية 9 حملات مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 75 من أسواق بيع اللحوم، وضبط أكثر من 68 كجم لحوم وذبح خارج المجازر وكبدة ودواجن واسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي، كما تم تحصين 248 الف و 139 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما تم ترقيم 3838 رأس ماشية بالأسواق والقرى.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، بمركز رشيد، كما تم المرور على الجمعيات الزراعية على مستوى المركز لمتابعة العمل على الطبيعة ومتابعة الانضباط الإداري وصرف الأسمدة على المزارعين والاستماع إلى المواطنين ومديري الجمعيات، وتذليل كافة العقبات أمامهم، كما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة مطروح، الانتهاء من تحصين 23 ألف و200 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع مراكز وقرى محافظة مطروح من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا، من خلال 16 وحدة بيطرية.

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد متابعة الزراعات الصيفية: القطن والأرز وعباد الشمس، كذلك متابعة توزيع الأسمدة للمحاصيل الصيفية بالجمعيات، كما تم عقد يوم حقل لمحصول السمسم المحمل على محصول القطن ضمن فعاليات برنامج التعاون المشترك بين مجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية، كما تم المرور على محال الإتجار في مبيدات الآفات الزراعية للتأكد من عدم وجود أي مخالفات بها، كما وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط المرور على الزراعات الصيفية لمتابعة مدى تأثرها بالظروف المناخية وارتفاع الحرارة وزراعات الذرة المحملة على فول الصويا بنواحي المحافظة.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الاحمر، حملة مكبرة على اسواق بيع وتداول اللحوم حيث تم ضبط 1250 کجم لحم جملي غير صالح للاستخدام الآدمي وتم تحرير محاضر المخالفين، كذلك عقدت مديرية الزراعة بجنوب سيناء اجتماع مع العاملين لمتابعة سير العمل وتنفيذ التكليفات، كما تم إطلاق قافله زراعية توعويه بمدينة ابورديس للمرور على المزارعين وتقديم الإرشادات اللازمة لهم ومتابعة أعمال المكافحة ومتابعة الزراعات وفحص أشجار النخيل للتأكد من خلوها من الإصابة بسوسه النخيل الحمراء.

وأعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، الانتهاء من تحصين 35 ألف و649 راس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بنسبة 58.2% من إجمالي المستهدف، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج المرور لمتابعة الزراعات التعاقدية الخاصة بمحصول فول الصويا بقرية الديابات مركز أخميم، للوقوف على حالة الزراعات، وتقديم الدعم الفني، للوصول إلى أعلى إنتاجية ممكنة من المحصول وبأعلى جودة ممكنة، كذلك أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الاقصر، الانتهاء من تحصين 16 ألف رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بكافة قرى ونجوع ومدن المحافظة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع ا