أحمد الطاهرى: المكسب الحقيقى لمهرجان العلمين لا يكمُن فقط فى البُعد المادى

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن التبرع بجميع عوائد مهرجان العلمين لصالح مبادرة "حياة كريمة"، وتأتي تلك الخطوة إيمانًا من الشركة المتحدة بالمبادرة الرئاسية التي تخدم فئات الشعب المصري الأكثر احتياجًا.

وقال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري رئيس القنوات الإخبارية بالمتحدة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يذاع عبر قناة "CBC" مع الإعلامي عمرو خليل، إنه كان هناك توجيه من مجلس إدارة الشركة المتحدة خلال الإعداد لمهرجان العلمين يدل على فكر مؤسسي، وهو تحقيق أهداف معينة من هذا المهرجان منها وضع مدينة العلمين الجديدة في موقع مميز على خريطة الترفيه في الشرق الأوسط والعالم.

وأضاف أن البُعد الأصيل للمهرجان هو تقديم خدمة مميزة للجمهور المصري من خلال فاعليات المهرجان، لافتًا إلى أن بالمهرجان عروضًا مجانية وفعاليات ثقافية ومسارح عامة وندوات متاحة لكل فئات الشعب المصري، وأن فعاليات المهرجان لا تقتصر على حفلات نجوم الغناء فقط.

وتابع رئيس القنوات الإخبارية بالمتحدة أن الشركة تعمل على خدمة السياق المتكامل المتعلق بالدور المجتمعي عن طريق دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تعد المبادرة الأعظم في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الصناعة الإعلامية في العصر الحديث تشمل معنى أكبر وأشمل، وهو ما يعكسه مهرجان العلمين الذي يشمل كل أنواع الدعم للدولة المصرية.

وأوضح أن المكسب الحقيقي لمهرجان العلمين لا يكمُن فقط في البُعد المادي، لكن له أبعاد أخرى، من أهمها البُعد الاجتماعي، لافتًا إلى أن كل فعاليات المهرجان لم تخرج للنور بعد، ما يدل على نجاح باهر للشركة المتحدة للإعلام، التي استطاعت تشغيل عدد كبير من الشركات والعمالة من خلال المهرجان، ما يدل على الفكر المجتمعي المتكامل لقطاع المتحدة.

ووجّه الإعلامي أحمد الطاهري كل الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على هذا القرار الذي يتفق مع شخصية وهوية هذا الكيان الإعلامي الكبير.