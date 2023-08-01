40 شركة.. ملتقى توظيف للشباب فى البحر الأحمر

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر بشأن المشاركة فى فعاليات الدورة الثانية من ملتقى الوظائف "فرصة" بحضور كبرى الشركات بالغردقة والعديد من راغبى العمل في مجالات مختلفة بلغ عددها 40 شركة، وتوفير أكثر من 250 فرصة عمل لحديثى التخرج وذوى الخبرة في مجالات “الإدارة – خدمة عملاء – برمجة - الطب – هندسة المعمار – تسويق ومبيعات – الإرشاد سياحى – الأعمال القانونية – الأغذية والمشروبات – الحرف اليدوية”، ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة العمل على توفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب بالمحافظات وفقاً لمتطلبات أسواق العمل بها، وذلك للحد من معدلات البطالة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنها تلقت تقريراً من هارون عبدالعزيز مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر، قال فيه: "بلغ عدد الشركات المشاركة في الملتقى 40 شركة، توفر 250 فرصة عمل فى مختلف المجالات سواء من حديثى التخرج أو ذوى الخبرة، وتضمنت وظائف: "خدمة عملاء – محاسبين جميع التخصصات – شئون عاملين - مبيعات – تسويق – مبرمجين دوت نت – آى تى – مصممين جرافيك – مصممين فيديوهات – صناع محتوى – مدخلين بيانات – مرافق مجموعات سياحية يجيد اللغتين الالمانية والفرنسية - مرافق مجموعات سياحية يجيد اللغتين الألمانية والإنجليزية - مرافق مجموعات سياحية يجيد اللغتين الإنجليزية والفرنسية - مرافق مجموعات سياحية يجيد اللغات الروسية – البولندية – الرومانية – البلغارية".

وأضاف مدير المديرية ان الوظائف التي وفرها الملتقى شملت أيضاً: موظف تعاقدات يجيد اللغة الفرنسية – مدير تعاقدات يجيد اللغة الفرنسية، ترانسفير من مختلف اللغات، الإنجليزية – الفرنسية – الألمانية، ومبيعات وتسويق عقارات، ومديرين مبيعات، ومدير مشتريات، وسكرتارية، وأمين مخازن ، ومدير اغذية ومشروبات، ومدير مطعم، وشيف مطعم، وباريستا، وويتر، ورئيس قسم بارات، ومضيفات، وكاشير، وعمال حمامات سباحة، وعامل غسيل سيارات، وسائق ليموزين، وعامل تأجير دراجات، وعامل مغسلة، ومدير نادى صحى، ومدير مركز تجميل، ومدربين صالة رياضية من الجنسين، وموظفين نادى صحى من الجنسين، وخدمة غرف، وستيوارت، ومدير إدارة مركز طبي، وتمريض عمليات اناث تمريض حكومي يملك مزاولة المهنة، وأطباء، ورئيس قسم الحجوزات، ومدربين لغات، ومدربين إدارة أعمال، ومهندس مدني، ومهندس معماري، ومهندس تصميم داخلى، ومهندس كهروميكانيك، ومهندس تكاليف، ومدير معرض، وفنيين جميع التخصصات، وعمال إنتاج.



وأكد مدير المديرية، أن نتائج المتقدمين الى الوظائف أسفرت عن أن أكثر من 67% من المتقدمين مقيمين فى الغردقة وأكثر من 17% مغتربين لديهم محل إقامة بالغردقة، وأكثر من 18% مغتربين ليس لديهم محل إقامة، وجاءت نسب سنوات خبرة الشباب: 26.6% أقل من سنة، و22.4% من سنة إلى سنتين، و12.9% من 2 إلى 3 سنوات، و11% من 3 إلى خمس سنوات، و27.1% اكثر من خمس سنوات، ومنوهاً إلى حرص المديرية على توفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين خاصة ذوى الهمم داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال أجهزة ومكاتب المديرية المنتشرة في أرجاء المحافظة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين.