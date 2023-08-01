الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. إعلان نتائج الثانوية العامة رسميًا بالمدارس

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، عن نتائج الثانوية العامة رسميًا داخل المدارس على مستوى الجمهورية. 

ويمكن لجميع طلاب المدارس الاطلاع على نتائجهم رسميًا داخل المدارس، تمهيدًا لاستلام شهادات النجاح. 

وأعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفني، مؤشرات النجاح لنتيجة الثانوية العامة 2023، وفقًا لنوعية المدارس للعامين الدراسيين الماضي والحالي، مشيرًا إلى أن النسبة المئوية العامة للنجاح للعام الحالي بلغت 78.81% مقارنة بـ74.5% للعام الماضي، وبالمدارس الثانوية العامة بلغت النسبة للعام الحالي 84.0% مقارنة بـ78.0% للعام الماضي، وبلغت 88.6% للعام الحالي في المدارس الرسمية للغات مقارنة بـ81.6% للعام الماضي. وبالنسبة للمدارس الخاصة (معان) بلغت النسبة المئوية للنجاح في العام الحالي 90.4% مقارنة بـ74.5%.

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