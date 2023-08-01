الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"شوبير" يكشف آخر كواليس ملف معاري الأهلي في الموسم الجديد (فيديو)

أحمد شوبير
أحمد شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر كواليس ملف المعارين للأهلي في الموسم الجديد 2023 - 2024.

شوبير يكشف آخر كواليس ملف معاري الأهلي 

وقال "شوبير"، في تصريحات إذاعية، صباح اليوم"الثلاثاء "كريم نيدفيد خلاص تم قيده في قائمة الأهلي، هناك لاعبين ما زال موقفهم حتى الآن غير واضح وهم صلاح محسن وعمار حمدي".

وأضاف أن "المهاجم الشاب فهد جمعة أصبح خارج قائمة المارد الأحمر نهائيًا الموسم المقبل، كما أن محمد محمود وسعد سمير، لن يكونا متواجدين أيضًا".

وأكمل شوبير:" كولر أبلغ مسئولو الأهلى بعد الحاجة الفنية لهما، الأهلي يرحب بأي منصب إداري للمدافع أما كلاعب الموضوع انتهى تماما".

وواصل:"سعد سمير الآن في مرحلة البحث عن نادى ينضم له، أما مصطفى البدري تم إعارته مجددا لسموحة لمدة موسمين، بعد انتهاء إعارته لفيوتشر".

وأشار إلى أن العربي بدر، مكمل مع طلائع الجيش، لاسيما في ظل أعجاب عبدالحميد بسيوني المدير الفني للفريق العسكري باللاعب.

وأردف:" لو نادي طلائع الجيش لديه رغبة في شراء العربي بدر بشكل نهائي الأهلي لن يمانع، بالعكس سيكون متساهل جدا في الأمور المالية".

وزاد شوبير:"محمد نصير في كلام عن وجود مفاوضات مع جانب بيراميدز، لكن اعتقد أن هذا الكلام غير صحيح، لكن هناك اهتمام من جانب نادي بلدية المحلة باللاعب".

وعن موقف زياد طارق، أوضح:"أمامه عرضين من جانب الجونة وبلدية المحلة العائدون مجددا بين الكبار، وكذلك الاتحاد السكندري، لكنه عبارة عن كلام من بعيد".

وأتم :"اللاعب الآن في مرحلة المفاضلة واختيار الأنسب له، فهو يرد اللعب بشكل مستمر".

 

وكان نادي الأهلي، أعلن في وقت سابق، ضم إمام عاشور، لاعب خط وسط نادي الزمالك السابق، والعائد من تجربة احترافية خارجية من نادي ميتلاند الدنماركي، وذلك لمدة 5 مواسم.

كما نجح أيضا في ضم رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي السابق، وذلك لمدة 4 مواسم.

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