محافظ الوادى الجديد يعتمد مجموع القبول لتنسيق المدارس الثانوية الفنية

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، المرحلة الثانية للقبول بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي 2023/ 2024، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام.

وأوضح المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالمحافظة، أنه جرى تحديد مجموع القبول بمجموعة من المدارس التى بها أماكن شاغرة فقط كالتالي.

- إدارة الخارجة التعليمية

ـ مدرسة الخارجة الثانوية الفنية للبنات 140 درجة.

ـ مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية 150 درجة بنين، و230 درجة بنات.

- إدارة الداخلة التعليمية

- مدرسة موط الصناعية للبنين 150 درجة.

- مدرسة موط الثانوية الصناعية للبنات 140 درجة.

- مدرسة موط الزراعية 140 درجة بنين وبنات.

- إدارة الفرافرة التعليمية

- مدرسة الفرافرة الثانوية الصناعية المشتركة 160 درجة بنين و210 بنات.

- مدرسة أبوبكر الصديق الثانوية الصناعية 200 للبنين و140 للبنات.

- مدرسة الفرافرة الثانوية الزراعية 140 درجة للبنين والبنات.

- إدارة بلاط التعليمية

- مدرسة بلاط الثانوية الزراعية 140 درجة للبنين والبنات.

- إدارة باريس التعليمية

- مدرسة باريس الثانوية الزراعية 140 بنين وبنات.

كما قرر اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام على مستوى المحافظة في الأماكن الشاغرة بجميع الإدارات التعليمية.

وأوضح المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالمحافظة، أنه تم النزول بالحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانية لتنسيق الصف الأول الثانوى على النحو التالي:

- إدارة الخارجة التعليمية 235 درجة.

- إدارة الداخلة التعليمية 225 درجة.

- إدارة الفرافرة التعليمية 210 درجات

- إدارة بلاط التعليمية 210 درجات

- إدارة باريس التعليمية 220 درجة.

يأتى ذلك من منطلق إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بالتعليم الثانوي العام وحرصًا على مصلحتهم.