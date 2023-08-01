هاجر محمد أولى الجمهورية بالثانوية العامة مكفوفين: "أتمنى التنسيق يجيبلى ألسن ألمانى"

عبّرت الطالبة هاجر محمد، الأولى على الجمهورية بالثانوية العامة مكفوفين، عن سعادتها بحصولها على المركز الأول، متمنية أن تدخل كلية ألسن قسم ألماني.

وقالت الأولى على الجمهورية بالثانوية العامة مكفوفين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، إنها لم تكن تتوقع أن تكون من أوائل الثانوية العامة، متابعة: كانت فرحة كبيرة.

وأضافت: "كنت باهتم بدراستي زي باقي زمايلي، وحصولي على المركز الأول توفيق من الله عز وجل"، متابعة: "أكتر مادة كنت خايفة منها هي اللغة الإنجليزية، وكنت عايشة في خوف كبير وقت الامتحان"، مشيرة إلى أنها تمكنت من الحصول على الدرجة النهائية في مادتي الجغرافيا والتاريخ، بالرغم من عدم حبها لهما، ولكنها حصلت على الدرجات النهائية.

وكرّم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الطالبة هاجر محمد إبراهيم محمد الأولى على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة مكفوفين، بمجموع درجات 393 درجة.

كما منح المحافظ الطالبة شهادة تقدير وميدالية التميز، ومكافأة مالية قدرها 10 آلاف جنيه تقديرًا لتفوقها الدراسي، وتحفيزا لاستكمال تفوقها في مرحلة التعليم الجامعي.