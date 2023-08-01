"القاهرة الإخبارية" تستعرض تقريرا عن تنافس الصين لنظام GPS الأمريكي

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا تليفزيونيا عن تنافس الصين لنظام GPS الأمريكي بنظام "بيدو" للملاحة والتي تعتبر أداة لكسر الهيمنة الأمريكية في الفضاء.

وقال التقرير: "بتكلفة تقدر بنحو 20 مليار دولار، نجحت الصين في إنجاز أول نظام صيني للملاحة وتحديد المواقع ليحمل اسم “بيدو”، وهو النظام الذي اكتمل بعد إطلاق الصين شبكة من الأقمار الصناعية بلغ عددها 35 قمرا، الأمر الذي يمنح الصين استقلاليتها الكامل على الأنظمة المماثلة وعلى رأسها نظام الـ"GPS" الأمريكي.

وأضاف: "رغم الانتشار الواسع لنظام تحديد المواقع الـGPS المملوك لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الذي يستخدمة أكثر من 6 مليارات شخص حول العالم، فإن عرشه أصبح مهددً بعد اكتمال نظام "بيدو" الصيني، في سباقٍ تكنولوجي حول تقنية الملاحة الفضائية وتحديد المواقع، توجد وراءه راهنات اقتصادية وسياسية وعسكرية ذات أبعاد استراتيجية مختلفة".

وتابع "يمنح نظام “بيدو” الصين استقلالية تجاه النظام الأمريكي بامتلاك أداة تحديد المواقع حال نشوب نزاع عسكري مع الجيش الأمريكي، خصوصا وأن الأخير له قدرة قطع خدمات الـ “GPS” على الصين أو على أي دولة أخري، إضافة إلى ذلك سيكون بإمكان “بيدو” دعم أنظمة تكنولوجية مستقبلية في الصين كـ السيارات ذاتية القيادة وقطاع الزراعة وغيرها من المجالات المختلفة التي من الممكن أن تحفز الصين على تنمية اقتصادية هائلة مع وجود توقعات بأن هذا النظام يدر على الصين عشرات المليارات من الدولارات سنويا، فضلا عن اكتساب بكين نفوذً على الصعيد العالمي".