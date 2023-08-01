الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطني يناقش ملفات الدين العام والعدالة الاجتماعية اليوم

الحوار الوطني
الحوار الوطني

يستأنف الحوار الوطني عقد جلساته اليوم الثلاثاء لمناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادي.

تعقد لجنة العدالة الاجتماعية اجتماعين لمناقشة ملف “نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص”، وكذلك تعقد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي جلستين لمناقشة ملف “الدين العام .. الإشكاليات والحلول”.

وكان عقد الحوار الوطني أول أمس الأحد الجلسة الممتدة لمناقشة قانون الإدارة المحلية، والمدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات؛ وذلك بقاعة (2) بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

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