اصطدمت بالرصيف.. إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة في الشرقية

أصيب شخصين بكدمات وخدوش وسحجات بالجسم إثر انقلاب سيارة إحدى شركات المياه الغازية، عقب اصطدامها بالرصيف أسفل إقليمي السعدية باتجاه بلبيس.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس باستقبال كلا من "عبد الله ص س م" 18 سنة عامل بشركة مياه غازية مقيم في الزنكلون دائرة مركز الزقازيق مصابا بخدوش بالذراع الأيسر مع كدمات متفرقة بالجسم، و"صبحي م ص ع" 28 سنة سائق بذات الشركة مقيم في القنايات، مصابا بجرح سطحي بالذراع الأيسر وكدمة اسفل الظهر وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر انقلاب سيارة إحدى شركات المياة الغازية عقب اصطدامها بالرصيف أسفل إقليمي السعدية باتجاه بلبيس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.