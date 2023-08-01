الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": تحليق مكثف لطيران الجيش السودانى فى الخرطوم وأم درمان

طيران الجيش السوداني
طيران الجيش السوداني

قال عثمان جندي، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من السودان، إن سماء الخرطوم وأم درمان تشهد تحليقًا مكثفًا لطيران الجيش السوداني، خاصة أن أم درمان تشهد قصفًا منذ ساعات لمواقع قوات الدعم السريع.

وأكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية أن البلاد تشهد استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع بمختلف الولايات، موضحًا أن الجيش يقصف بكثافة تمركزات الدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم، بجانب سوء الأوضاع الشديدة الإنسانية والصحية في السودان، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي باستمرار وخدمات الإنترنت في معظم الولايات.

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