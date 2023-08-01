الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"حالة من العظمة والشياكة".. التليفزيون المصرى يرصد أجواء فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

رصد باسم أبو العنين، مراسل التليفزيون المصري، أجواء فعاليات مهرجان العلمين الجديدة الاستثنائية، قائلاً: "حالة من العظمة والشياكة والجمال تشهدها مدينة العلمين الجديدة، كنا نسمع زمان عن هذه الأشياء في بلاد أخرى، واليوم نحن نشاهدها بأعيننا على أرض بلادنا، أرض العلمين". 

وأضاف باسم أبو العنينين خلال مداخلة لبرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد عبر القناة الأولى المصرية، أن العلمين الجديدة مدينة مصرية من مدن الجيل الرابع، مدينة مبنية على أحدث الطرز المعمارية العالمية، وبأرقى ما شيدت اليد المصرية. 

وأوضح أن أنظار العالم اليوم تتجه نحو العلمين الجديدة، لافتًا إلى أن هناك فرقا بين العلمين والعلمين الجديدة، حيث إن العلمين الجديدة تبعد مسافة لا تتعدى الـ 10 أو 12 كيلو، بمعنى أن العلمين الجديدة هي الامتداد الساحلي للعلمين القديمة.

وأشار إلى أن مدينة العلمين الجديدة من عبقريتها المكانية هي أنها تتوسط بين الإسكندرية وبالتالي فهي تعتبر مقصدا سياحيا، سواء لمواطني مطروح أو لساكني الإسكندرية، حيث تعتبر في منتصف الشريط الساحلي تماماً، وموقعها متميز، ويخدمها طريق منحدر من طريق مصر اسكندرية الصحراوي، ومحور العلمين من طريق الاسكندرية الصحراوي، وبالتالي فإن المدينة مغطاة بكافة الطرق التي تمهد الوصول إليها بسلاسة وبعيدًا عن أي دخول في مدن أخرى.

وبين أن مهرجان العلمين الجديدة يضم عروض مختلفة؛ عروض رياضية، عروض جوية، ألعاب مائية، وفنون للفرق الشعبية والتراثية، وأيضًا حفلات غنائية لأكبر المطربين المصريين والعرب، لافتا إلى أن المكان يجتذب لكل المصطفين الموجودين على طول الشريط الساحلي.  

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